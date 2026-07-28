Argentina adjudicará histórica mejora de 329 kilómetros en la ruta Los Libertadores para fortalecer conexión con Chile

Una positiva noticia para la conectividad entre Chile y Argentina informó el embajador de Chile en el país trasandino, Gonzalo Uriarte, al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, tras la reunión que sostuvo con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quienes recorrieron el sector argentino del corredor internacional y abordaron el estado del paso Los Libertadores y los desafíos para su conectividad.

En la instancia, la autoridad trasandina confirmó que el Gobierno de Argentina adjudicará durante esta semana las obras de mejoramiento de aproximadamente 329 kilómetros de la ruta que une la provincia de Cuyo con el paso Los Libertadores, desde el límite con San Luis hasta el paso internacional Cristo Redentor.

El delegado Manuel Millones comentó que “hoy me comuniqué con nuestro embajador Gonzalo Uriarte, quien sostuvo una reunión protocolar con el Gobernador de Mendoza, y me entregó una buena noticia: el Gobierno argentino estos días va a adjudicar la construcción de cerca de 329 kilómetros que une Cuyo con el paso Los Libertadores. Es una tremenda noticia, porque el estado de la carretera del lado argentino está deteriorado, con alto riesgo. Entonces, la noticia que el Gobierno argentino vaya a adjudicar esta semana esta carretera, viene a fortalecer la conectividad y la seguridad del transporte de pasajeros y de carga”.

PASO FRONTERIZO

Respecto de la situación del complejo fronterizo, la autoridad regional indicó que "creemos que, por el nivel de nieve en nuestro sector cordillerano, donde alcanza cerca de cinco metros, y con condiciones similares en el lado argentino, será imposible reabrir el Paso Fronterizo antes de diez días".

La autoridad explicó también que los servicios respectivos se encuentran realizando el despeje y limpieza de las curvas de la ruta que llevan hasta el paso fronterizo, abarcando hasta la fecha más de un tercio del total de las pistas.

Las autoridades chilenas y argentinas continuarán monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y coordinando las futuras labores de despeje, priorizando en todo momento la seguridad de las personas que transitan por esta ruta internacional.

(Imagen: Mendoza24)

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