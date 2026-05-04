Aprueban histórico programa para la detección temprana del cáncer en la región de Valparaíso: beneficiará a más de 10 mil personas

Una importante iniciativa en materia de salud, ejecutada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, a través de sus División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), fue aprobada este lunes 4 de mayo por el pleno del Consejo Regional (Core). Se trata del Programa Regional para la Detección Temprana del Cáncer, que contempla una estrategia territorial progresiva que permita abarcar las 38 comunas, integrando prestaciones de salud, acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades.

Este es el primer programa de ejecución propia del Gore de Valparaíso que cuenta con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, bajo la modalidad Ex Ante 2026. Para su ejecución, la iniciativa contempla el fortalecimiento del acceso a prestaciones oportunas, la disminución de barreras de información y acceso, con el objetivo de posicionarse como una respuesta concreta a brechas de acceso en detección precoz, con énfasis en población objetivo priorizada según riesgo y ciclo vital.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló “hoy es un día especial, importante. Acabamos de aprobar un programa de detección precoz de cáncer en nuestra región. Un programa que fue elaborado íntegramente por profesionales de la Didesoh, que tiene por finalidad realizar exámenes, como mamografía, colon rectales, estómago. Es un programa que tiene un monto aproximado de mil millones de pesos y que va a impactar en 10.592 personas distribuidas a lo largo y ancho de toda nuestra región, de las 38 comunas. Esto significa hacernos cargo, poder combatir el cáncer que afecta a nuestra población. Quiero darle las gracias a la División de Desarrollo Social y Humano por su compromiso con un propósito que es esencial para el Gobierno Regional de Valparaíso, ser una región de derechos y salvar vidas”.

Este proyecto, cuya coordinación general, gestión técnica, monitoreo y control del será ejecutado a través de la Didesoh, se enmarca en los lineamientos de la política pública en salud oncológica, orientada a fortalecer la detección temprana como estrategia clave para reducir la carga de enfermedad y mejorar los resultados sanitarios.

Javiera Guarda, jefa de la Didesoh, indicó que “generar un programa de detección precoz del cáncer ha sido lo que hemos sostenido los últimos dos años en el Gore de Valparaíso. El 2023 el Gobernador, junto al Consejo Regional, firmaron un convenio con la FALP para poder pensar en prestaciones para prevenir el cáncer en la región. Hoy día concretamos un programa que ha tenido 10 meses de trabajo, ha sido aprobado técnicamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nos va a ir acercarnos a las familias y las personas de la región de Valparaíso con exámenes, que van a permitir prevenir y llegar de manera anticipada atender patologías de cáncer que tanto sufrimiento pueden causar a las personas y las familias”.

En tanto, desde el Core de Valparaíso destacaron la aprobación de $916.307.204 para la ejecución del inédito programa, resaltando que considera llevar servicios de mamografías, test de VPN y FIT a las comunas, incrementando la población objetivo, además de la formación de funcionarios en la Atención Primaria de Salud (APS).

​La iniciativa considera un período de 24 meses, y apunta a la alta presencia de pacientes con diagnóstico de cáncer en la región de Valparaíso, muchos de los cuáles se pueden prevenir con el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado.

​El presidente de la Comisión de Salud, core Rodolfo Silva, destacó que haya “una alianza estratégica entre el Gobierno Regional de Valparaíso, la Atención Primaria de Salud a través de los tres Servicios de Salud de la región, y la Fundación Arturo López Pérez que es especializada en temas oncológicos. Seguramente la puesta en marcha del programa podría ser el segundo semestre. Son 10.592 beneficiados y es una iniciativa pionera en el país que tiene posibilidades de continuidad una vez que se evalúe y seguramente será positivo, porque apunta a disminuir las posibilidades de que un paciente muera por cáncer de colon, mama o cervicouterino”.

Respecto de la aprobación del programa, la core Tania Valenzuela señaló que “para el Gobierno Regional ha sido prioridad poder abordar el área de la salud, entendiendo que es uno de los temas más sensibles para la población (…) este programa tiene relación con la detección temprana de distintos tipos de cáncer, que sabemos que son los más recurrentes y que nos permite, por lo tanto, mejorar la expectativa de vida, pero también entregar atención oportuna para todas y todos”.

Cabe hacer presente que el programa de salud cuenta con una inversión que supera los $916 millones, se desarrollará durante 24 meses en las 38 comunas de la región de Valparaíso y tiene como propósito el fortalecimiento del acceso a prestaciones y la disminución de barreras de información y acceso. La iniciativa incluye el desarrollo de capacitaciones a equipos de atención primaria, campañas de sensibilización y educación en salud, además de una estrategia de implementación que priorizará comunas en función de brechas de acceso y criterios de factibilidad operativa.

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