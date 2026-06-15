Anuncian acciones por despidos y reducción de cursos en Escuela Barros Luco de Valparaíso

El diputado Luis Cuello anunció el envío de oficios al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública (DEP) para solicitar que se reviertan las medidas adoptadas en la Escuela Ramón Barros Luco, que consideran la fusión de cursos y la reducción de la dotación docente y de asistentes de la educación.

En ese contexto, el parlamentario del PC sostuvo que "lo que está ocurriendo con la Escuela de Niñas Ramón Barros Luco de Valparaíso es muy grave. Creo que es inaceptable que se reduzcan los cursos, que se despida a profesoras, a profesores que han luchado por más de 15 años por la reconstrucción del edificio patrimonial de la Escuela Barros Luco".

Asimismo, sostuvo que "es inaceptable que el Gobierno, a través de los recortes, esté sacrificando el futuro de las niñas de Valparaíso. Creo que es indispensable que el Gobierno retroceda, que rectifique, y vamos a impulsar acciones, vamos a enviar un oficio dirigido a la Dirección de Educación Pública y al Ministerio de Educación para que revierta esta medida arbitraria y que además va en sentido contrario a la reconstrucción de la escuela".

También recordó que el establecimiento es parte del patrimonio educativo de Valparaíso y que su comunidad ha debido enfrentar durante más de una década las consecuencias del terremoto de 2010, manteniendo su proyecto educativo pese a los traslados y condiciones transitorias.

En ese contexto, sostuvo que resulta contradictorio impulsar medidas que debilitan a un establecimiento cuya reconstrucción ha sido una demanda histórica de estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación.

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