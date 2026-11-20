Durante la jornada del jueves 19 de noviembre, personal de Gendarmería encontró una antena satelital Starlink inactiva y envoltorios con sustancias que aparentemente corresponderían a marihuana al interior de un gabinete de la red húmeda del módulo 110 del Complejo Penitenciario de Valparaíso. El procedimiento se inició luego de que un funcionario detectara señales de manipulación en el compartimento y, tras forzar el candado, descubriera los elementos en su interior.

Desde Gendarmería señalaron que el sistema de bloqueo de señales de telefonía móvil opera desde octubre de este año, situación que habría motivado intentos de vulnerar los controles tecnológicos por parte de la población penal. Asimismo, la institución informó que, tras el hallazgo, se activaron los protocolos de registro y allanamiento, además de instruirse una investigación interna. Desde el organismo sostuvieron que el procedimiento da cuenta de la efectividad del sistema de bloqueo y de la fiscalización permanente que realiza el personal.

El hallazgo abrió interrogantes sobre los nuevos desafíos tecnológicos que enfrentan los recintos penitenciarios y la capacidad de sus sistemas de seguridad para controlar este tipo de conexiones. Al respecto, Ricardo Bravo, profesor de Ingeniería Civil Informática e Innovación Tecnológica de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que "El riesgo de una antena Starlink al interior de una cárcel de Valparaíso no debe verse únicamente como un problema tecnológico, sino como una señal de cómo está cambiando las comunicaciones en el mundo actual".

El académico explicó que, históricamente, las medidas de control carcelario se han concentrado en impedir el uso de teléfonos celulares, pero que actualmente existen alternativas para acceder a Internet sin recurrir a las redes tradicionales. En ese sentido, señaló que "Durante años, la estrategia de control de residentes penitenciarios se enfoca principalmente en evitar el uso de teléfonos celulares. Sin embargo, existen tecnologías que permiten acceder a Internet sin depender de antenas móviles o redes terrestres convencionales".

Una de estas alternativas es precisamente Starlink, un servicio que utiliza conexiones satelitales para entregar Internet de alta velocidad en distintos lugares, siempre que existan condiciones adecuadas de visibilidad hacia el cielo. Sobre su funcionamiento, Bravo indicó que "Starlink es precisamente una de ellas. Se trata de un sistema que conecta directamente con satélites, permitiendo acceso a Internet de alta velocidad prácticamente desde cualquier lugar, con una vista despejada al cielo. Por eso surge una pregunta importante".

La principal interrogante, según el especialista, apunta a la efectividad de los mecanismos de bloqueo utilizados actualmente en las cárceles frente a esta tecnología. Al respecto, planteó: "¿Sirven los inhibidores tradicionales frente a este tipo de tecnología? En muchos casos, los inhibidores fueron diseñados para bloquear señales celulares y no necesariamente conexiones satelitales. Esto obliga a replantear las medidas de seguridad y adaptar los sistemas de control a una nueva realidad tecnológica".

Finalmente, el académico advirtió que este tipo de situaciones obliga a las instituciones encargadas de la seguridad a mantenerse actualizadas frente a los avances tecnológicos. "Más allá del equipo encontrado, lo verdaderamente relevante es que este caso evidencia que las organizaciones encargadas de la seguridad deberán actualizar permanentemente sus capacidades ante tecnologías cada vez más accesibles y sofisticadas".

Mientras se espera que la investigación determine cómo llegó el dispositivo al recinto penitenciario, quiénes estarían detrás de su eventual utilización y si alcanzó a operar, el hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el sistema carcelario, donde la seguridad ya no depende únicamente del control físico, sino también de la capacidad de responder a nuevas tecnologías de comunicación.

PURANOTICIA