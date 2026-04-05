Amplían detención de los dos Carabineros acusados de abuso sexual en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó ampliar hasta el próximo miércoles la detención de dos exfuncionarios de Carabineros, por su participación en un eventual delito de violación a una mayor de 18 años en interior de la Octava Comisaría del Cerro Florida de Valparaíso.

Ambos funcionarios fueron detenidos el pasado sábado en Valparaíso, a raíz de una denuncia por presunto delito de carácter sexual.

Según el Ministerio Público, los hechos se habrían desarrollado durante un procedimiento policial en el que una mujer fue fiscalizada por los funcionarios, durante la madrugada del mismo día de la detención.

La fiscal Soledad Díaz explicó que “la víctima, junto a familiares, concurrió al hospital para constatar sus lesiones, y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía”.

Los hombres, de iniciales H.O. y D.T. permanecieron bajo custodia policial, mientras se efectuaban diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos.

Uno de ellos es sindicado como el principal imputado la agresión sexual, mientras que el segundo fue aprehendido por su eventual participación en calidad de encubridor.

En su primer control, que inició a las 11:20 horas de este domingo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, y la magistrada Jeanette Oliva determinó ampliar el plazo de detención hasta el miércoles, a las 11 de la mañana por diligencias pendientes.

72 horas adicionales solicitó la Fiscalía, para revisar videos, obtener nuevas declaraciones de la víctima y de testigos y reunir la mayor cantidad de antecedentes.

La defensa de los imputados no se opuso a la ampliación, argumentando su objetivo de acceder a la carpeta investigativa.

Los exfuncionarios ingresarán al módulo 118 del Centro Penitenciario de Valparaíso, con el propósito de resguardar su integridad física, al haber sido funcionarios públicos.

La Prefectura de Carabineros de Valparaíso ordenó la desvinculación de los ex uniformados, además de instruir la apertura de un sumario administrativo.

PURANOTICIA