Amenaza en baño escolar obliga a suspender clases en Quilpué y activa protocolos de seguridad

La comunidad educativa del Colegio Los Reyes de Quilpué, en la región de Valparaíso, se vio remecida luego de que se detectara un mensaje con una amenaza en uno de sus baños. El escrito, encontrado en el baño de hombres de enseñanza media de la sede Luis Larco, decía: “Tiroteo el día 08/04”.

Tras el hallazgo, el establecimiento activó de inmediato sus protocolos de seguridad y presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Desde el colegio detallaron que “se detectó un escrito en los baños de varones de enseñanza media que hacía alusión a una amenaza de ‘tiroteo el día 08/04’”.

Desde el colegio presentaron un comunicado explicando y detallando la situación, en el que señalaron que “en coordinación con dichas autoridades, y con el objetivo de resguardar la seguridad y tranquilidad de toda la comunidad educativa, el colegio ha determinado, de manera preventiva, la suspensión de clases para el día miércoles 8 de abril en todas sus sedes”.

Carabineros llegó hasta el lugar tras la denuncia y se entrevistó con personal del establecimiento. Además, se dispuso vigilancia especial durante la jornada en que estaba prevista la amenaza.

Desde la dirección recalcaron que “la seguridad de nuestra comunidad es una prioridad absoluta”, junto con agradecer la comprensión de apoderados frente a la medida.

PURANOTICIA