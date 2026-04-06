Amenaza de bomba obligó a evacuar dependencias del SAPU Miraflores de Viña

Una amenaza de bomba generó un amplio despliegue policial la mañana de este lunes en el SAPU Miraflores, ubicado en la parte alta de Viña del Mar, luego de un llamado telefónico que alertó sobre la instalación de un artefacto explosivo en el recinto.

De acuerdo a los antecedentes policiales, a eso de las 11:15 horas, Carabineros recibió un llamado al nivel 133 por parte de un hombre, quien aseguró haber dejado un explosivo en el centro de salud, cortando posteriormente la comunicación.

Cinco minutos más tarde, personal de la 5ª Comisaría de Carabineros de la Ciudad Jardín llegó al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, activando de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

Producto de la activación de los protocolos de emergencia, la totalidad de los pacientes y funcionarios del SAPU de Miraflores debieron evacuar de manera rápida y ordenada el recinto, trasladándose hasta un punto de seguridad previamente establecido, con el objetivo de resguardar su integridad.

Al recinto también concurrió personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), que realizó una revisión exhaustiva tanto del interior como del exterior del SAPU, sin encontrar elementos sospechosos. La inspección se extendió hasta las 12:15 horas, momento en que se dio por finalizado el procedimiento en terreno.

En paralelo, efectivos del OS9 de la policía uniformada se mantuvieron en el lugar desarrollando diligencias investigativas, por instrucción del Ministerio Público, con el objetivo de dar con el autor del llamado y esclarecer lo ocurrido.

Cabe hacer presente que el procedimiento no dejó personas lesionadas, pero generó preocupación entre usuarios y funcionarios del establecimiento de salud, en medio del despliegue policial activado por la alerta en la parte alta viñamarina.

PURANOTICIA