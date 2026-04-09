Alza en el precio de los huevos golpea el bolsillo en Viña del Mar: bandeja de 30 llega a los $11 mil en su categoría más alta

El sostenido aumento en el precio de los alimentos continúa impactando a los hogares, y esta vez son los huevos los que registran un alza significativa en Viña del Mar, marcada por factores como la inflación y los efectos de la gripe aviar en la producción. Durante los últimos días, se ha podido constatar un importante incremento en el valor de la bandeja de 30 unidades, producto esencial en la dieta de las familias.

En un recorrido por diversos locales de la comuna, se observaron variaciones relevantes según la categoría del producto. La bandeja de huevos de primera, por ejemplo, pasó de $4.800 a $8.000, evidenciando el efecto del alza generalizada de costos. En tanto, la categoría extra subió de $5.200 a $8.200, con proyecciones que incluso la sitúan cerca de los $9.000.

Por su parte, los huevos tipo super alcanzan actualmente los $8.850, tras costar anteriormente $5.800, mientras que la categoría jumbo aumentó de $6.000 a $8.500. En el segmento más alto, los huevos jumbo XL registran el mayor valor, llegando a los $11.000 por bandeja, luego de costar $7.000.

Locatarios de la zona coinciden en que el alza ha sido abrupta en comparación a semanas anteriores. Uno de ellos señaló que “los precios se dispararon bastante” en relación con la semana previa, lo que obligó a ajustar valores para mantenerse competitivos. En esa línea, explicó que incluso en sectores donde tradicionalmente los precios eran más accesibles, hoy los valores son más altos, evidenciando un incremento generalizado en el mercado.

Asimismo, indicó que, pese a las alzas, el consumo se mantiene debido a que el huevo es un producto esencial. “No porque los precios suban la gente va a dejar de consumirlo, siempre va a haber demanda”, sostuvo, agregando que cada familia termina ajustando su presupuesto según sus posibilidades.

Otro comerciante, Nicolás, explicó que si bien este tipo de aumentos suele darse en temporadas de menor producción por bajas temperaturas, las recientes alzas responden principalmente a factores externos. “El transporte influye directamente por el alza del combustible, y además hay un brote de gripe aviar que genera escasez, lo que hace subir los precios”, detalló.

En esa misma línea, advirtió que el incremento ha sido más brusco de lo habitual. “No suele ser una subida tan abrupta como fue ahora”, afirmó, agregando que, pese al descontento inicial, los clientes continúan comprando debido a que el huevo sigue siendo una de las proteínas más accesibles.

Por su parte, otro locatario, Alex, apuntó directamente a la gripe aviar y a la alta demanda como factores determinantes en el aumento. Según explicó, las alzas han sido considerables en corto tiempo, con diferencias que en algunos casos alcanzan los $4.000 por bandeja en pocas semanas.

En cuanto a la reacción de los consumidores, comentó que si bien existe molestia, la necesidad termina primando. “La gente se queja, pero igual lo lleva porque es un producto de primera necesidad”, indicó. No obstante, precisó que se ha observado un cambio en los hábitos de compra, donde algunos clientes optan por adquirir menos unidades en lugar de la bandeja completa.

El incremento responde, en parte, al contexto inflacionario que ha elevado los costos de producción, transporte y distribución. A esto se suma el impacto de la gripe aviar, que ha afectado la disponibilidad de aves en distintos mercados, reduciendo la oferta y presionando los precios al alza.

Este escenario refleja una tendencia que se ha ido consolidando en las últimas semanas, generando preocupación entre los consumidores, especialmente considerando que se trata de un producto de consumo cotidiano. Si bien los precios pueden variar entre locales, la constante es el aumento generalizado en todas las categorías, lo que da cuenta de un fenómeno que ya comienza a sentirse con fuerza en el presupuesto familiar.

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