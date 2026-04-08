Alza de combustibles comienza a impactar precios de frutas y verduras en feria de Viña: advierten fuerte incremento en los tomates

El alza en el precio de los combustibles ha comenzado a generar una serie de efectos en la ciudadanía, que no sólo ha debido enfrentar incrementos en el valor de la bencina y el diésel, sino también en las tarifas del transporte interprovincial y en productos esenciales como los alimentos.

En ese contexto, Puranoticia.cl realizó un recorrido por la feria hortofrutícola del estero Marga Marga, en Viña del Mar, donde se pudo constatar una leve alza en el precio de frutas y verduras, aunque con la advertencia de que en las próximas semanas algunos productos básicos podrían experimentar incrementos más notorios, especialmente el tomate.

El locatario Patricio Amaro explicó que "estamos en un momento distinto porque el alza de los combustibles fue hace muy poco tiempo, pero la feria en sus comportamientos de precio no tiene que ver solamente lo del combustible, sino que también con una condición del campo que a veces no hay mucha producción de verdura y se incrementan los precios, no habiendo tenido ninguna variación el combustible. En el invierno por las heladas o en el verano por la falta de agua. Existen muchos factores".

De hecho, durante el recorrido por las dependencias del recinto viñamarino se pudo observar que algunos productos incluso han bajado de precio en las últimas semanas. Es el caso del brócoli, que pasó de $1.500 a $1.000, y del repollo, que disminuyó de $2.000 a $1.500, por ejemplo.

"La explicación es un poco difícil de entender, pero la lógica del comportamiento del mercado de la feria, que nos abastecemos con productos de acá de muy cerca, no tienen un gran costo de traslado. La diferencia está en los productos que vienen de mucho más lejos", continuó indicando Amaro.

Sin embargo, la principal advertencia apunta al alza que podrían experimentar productos como el tomate, que ya comienza a llegar desde regiones del norte del país, como Arica y Parinacota, lo que implica mayores costos de transporte.

"Luego no va a haber tomates en nuestra región y los van a traer de Arica, el pimentón también y todos los productos que son de invierno, que vienen desde esa ciudad y que van a llegar con un incremento de precio. La gente se va a ver sorprendida, pero tienen alternativas, ya que tenemos una cantidad enorme de alternativas y posibilidades, que estoy seguro que la gente va a poder seguir consumiendo sin ninguna complicación", expuso Patricio Amaro.

Otro locatario, identificado como Gabriel, señaló a Puranoticia.cl que "han subido lo que son las verduras y frutas, aunque algunos algunos precios se mantienen, pero directamente el alza en el precio de los combustibles afecta a los proveedores y a los que revendemos. Todo ha subido entre $400 a $500, dependiendo del valor que ya estaba a inicios de año. El limón inicialmente en la mañana se vende como a $1.700 el kilo y normalmente se vendía en $1.400".

Finalmente, el feriante David sostuvo que "el tomate viene del norte, así que va a subir por el alza del combustible. Por eso suben los precios, aunque algunos se están manteniendo, pero son de aquí de la zona. Los que vienen del norte, obvio que por el petróleo cobran todo el acceso. El tomate estaba a $800, pero ahora está a $1.200 pero porque es del norte. La palta subió, es la última que nos queda del año y ahora empieza a llegar la peruana y empieza a subir y vienen más altos sus valores. Antes estaba a $3.300 y ahora a $3.700".

PURANOTICIA