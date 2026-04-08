En prisión preventiva quedaron dos excarabineros imputados por violación de una joven en una Comisaría de Valparaíso

Alta expectación existía este miércoles en torno a la formalización de dos excarabineros detenidos por su presunta participación en un delito de carácter sexual ocurrido al interior de una comisaría en Valparaíso.

Sin embargo, el desarrollo de la audiencia estuvo marcado por el hermetismo, luego que la causa fuera decretada reservada a solicitud de los intervinientes, impidiendo el acceso tanto de la prensa como de los familiares.

De esta manera, recién entrada la noche fue posible conocer detalles de lo ocurrido en la instancia judicial, instancia donde el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para ambos imputados y 120 días plazo de investigación

Cabe recordar que el caso se remonta a una denuncia por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante la madrugada del sábado 4 de abril, en dependencias de la Octava Comisaría del cerro Florida. Según los antecedentes preliminares, la víctima —una mujer de 25 años— se encontraba bajo custodia policial en el contexto de un procedimiento originado tras una discusión con su expareja.

A raíz de estos hechos, dos funcionarios de Carabineros fueron detenidos: uno de ellos sindicado como autor del presunto delito, mientras que el segundo es investigado por un eventual encubrimiento. Ambos fueron posteriormente dados de baja de la institución.

La investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, que ha realizado diversas diligencias, incluyendo pericias a la denunciante, recopilación de testimonios y revisión de registros audiovisuales de la unidad policial.

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Valparaíso anunció la presentación de una querella y la entrega de apoyo integral a la víctima. Su directora regional, María Paz Rengifo, señaló que “condenamos categóricamente cualquier hecho de violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que revisten la máxima gravedad”, agregando que se han desplegado acciones de acompañamiento psicosocial y legal.

Cabe recordar que el Juzgado de Garantía de Valparaíso había ampliado previamente la detención de los imputados por 72 horas, con el objetivo de reunir mayores antecedentes antes de su formalización, fijada para esta jornada.

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