Allanamiento a viviendas en La Ligua dejó dos detenidos por tráfico de drogas y ley de control de armas

En el marco de un trabajo investigativo del OS7 de Carabineros Aconcagua y la Fiscalía local, dos hombres fueron detenidos en la comuna de La Ligua por tráfico de drogas y ley de control de armas.

Carabineros dio cumplimiento a tres órdenes de entrada y registro a viviendas, procediendo a la detención de los ciudadanos chilenos M.F.M.M. de 35 años y A.G.O.J., de 34 años, ambos con antecedentes penales por diversos delitos.

En los inmuebles se incautaron diferentes drogas como marihuana elaborada, pasta base cocaína, clorhidrato de cocaína, THC y comprimidos de Clonazepam.

Además, se incautó un revólver, un arma a fogueo, cartuchos y municiones, celulares, pesas digitales, una de funda chaleco multiuso y dinero en moneda nacional.

El fiscal a cargo instruyó que los detenidos fueran puestos a disposición de tribunales para el respectivo control de detención.

