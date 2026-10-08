Alianza entre Gendarmería Valparaíso y Escuela de Conductores permitirá capacitar a personas que buscan reinsertarse laboralmente

A fines de octubre, tres usuarios del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS) comenzarán a ser capacitados para formarse como conductores profesionales. Esta iniciativa, que promueve la reinserción sociolaboral de condenados, será posible gracias al convenio firmado entre Gendarmería y la Escuela de Conductores Sencap.

El acuerdo fue firmado por el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, y por el el gerente de Sencap, Mario Mateluna, quienes destacaron que el convenio permitirá que las personas seleccionadas por profesionales del CAIS, en conjunto con la escuela, puedan obtener las licencias A3 destinada al transporte de pasajeros, y A5, vinculada a la conducción de vehículos de transporte de carga.

Para ello, los elegidos deberán aprobar un curso que se extenderá por tres meses y que incluye, aproximadamente, 60 días de clases teóricas mediante aula virtual y con profesor, ejercicios prácticos en simulador para buses y camiones y, finalmente, práctica en vehículos de transporte y carga.

El coronel Torres señaló que "este convenio para nosotros es muy importante porque nos permite cumplir a una de nuestras misiones que tenemos como Gendarmería de Chile, que es la de contribuir a la reinserción social de las personas que han pasado por nuestro sistema. Esta es una muestra que entre todos somos capaces y podemos sacar adelante a las personas que han cometido algún error en la vida”.

Por su parte, Mario Mateluna indicó que "hemos ofrecido becas para la reinserción laboral de hombres y mujeres que hoy día ya han cumplido la pena de algún delito que hayan cometido y quieran reinsertarse en la sociedad a través de un trabajo. Valparaíso necesita conductores, de camiones y de buses y nosotros queremos formar a los mejores conductores”.

En tanto el seremi de Justicia, Rafael González, sostuvo que "estamos planificando, desarrollando y ejecutando uno de nuestros propósitos, que es el de la reinserción social. Este convenio, a través de un emprendedor de nuestra región de Valparaíso, va a permitir capacitar y otorgar las herramientas necesarias para que las personas puedan desarrollarse como conductores profesionales y eventualmente participar de una obra de mano en los trabajos que forman parte del transporte colectivo de aquí de Valparaíso".

Una vez finalizado el proceso, quienes cumplan con el curso recibirán un certificado que les permitirá rendir el examen correspondiente ante la Municipalidad y así optar a una licencia de conductor profesional.

Más allá de la capacitación técnica, el convenio refleja la importancia de sumar voluntades a la tarea de reinserción. La participación del mundo privado permite abrir nuevas alternativas para que personas que han cumplido una condena puedan adquirir competencias, acceder a oportunidades laborales y avanzar en su proceso de integración social.

PURANOTICIA