Alertan por marejadas en la región de Valparaíso: evento se extenderá por varios días

El Centro Zonal de Meteorología Marina informó sobre un nuevo Aviso de Marejadas que se presentará en la región de Valparaíso –incluyendo el archipiélago Juan Fernández– proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

En específico, el evento se dejará sentir desde el sector de Golfo de Penas (Aysén) hasta Arica, a contar del miércoles 6 hasta el domingo 10 de mayo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del miércoles 6 de mayo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica".

En ese sentido, expuso que el fenómeno "generará oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección. Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 12:00 y 17:00 horas como marea primaria y entre las 00:00 y 05:00 horas como secundaria. Estas marejadas corresponden al duodécimo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

INICIO DE LAS MAREJADAS

Archipiélago Juan Fernández: Miércoles 6 de mayo (AM)

Golfo de Penas hasta Constitución: Miércoles 6 de mayo (AM)

Constitución hasta Coquimbo: Miércoles 6 de mayo (PM)

Coquimbo hasta Arica: Jueves 7 de mayo (AM)

TÉRMINO DEL EVENTO

Archipiélago Juan Fernández: Sábado 9 de mayo

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Sábado 9 de mayo

Coquimbo hasta Arica: Domingo 10 de mayo

PURANOTICIA