Alcaldesa y DOM de Viña alertan que normas desactualizadas del Minvu han frenado la reconstrucción y exigen medidas urgentes

En el marco de una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, a la instancia fue invitada la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien compartió con los diputados una serie de detalles respecto del proceso que se lleva en la comuna.

A la instancia legislativa llegó acompañada de Camila Hernández, encargada municipal de la reconstrucción; y de Joan Saavedra, titular de la Dirección de Obras Municipales (DOM), órgano que tiene que autorizar o rechazar los permisos para poder edificar las casas que se necesitan reconstruir después de esta devastadora tragedia.

La máxima autoridad comunal precisó que sólo en la comuna de Viña del Mar son más de 16 mil las personas que resultaron damnificadas por el megaincendio, lo que se traduce en 5.646 mil viviendas destruidas o muy afectadas por el fuego.

Asimismo, se informó que se han entregado 1.412 viviendas de emergencias, de las cuales el 68% no tiene subsidio habitacional asignado y 59 viviendas no podian ser recepcionadas por problemas de habitabilidad. De hecho, sólo 1 de cada 4 hogares damnificados accedió a una solución habitacional transitoria provista por el Estado.

Otro dato duro entregado en la CEI de la reconstrucción es que el megaincendio arrasó con el 25,7% de la superficie comunal, vale decir 3.110 hectáreas. Esto –según dio a conocer la alcaldesa Ripamonti– significa "reconstruir una comuna completa en algunos casos". Y es que las llamas de aquel 2 y 3 de febrero llegaron a barrios consolidados, loteos irregulares, campamentos con políticas de radicación y otros sin catastro.

La jefa comunal también comentó que el 22 de febrero de 2024, el Municipio de Viña del Mar le entregó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, un plan de reconstrucción, el que constaba de tres ejes estratégicos: reconstrucción habitacional, urbana y sociocomunitaria. Cabe hacer presente que el plan de reconstrucción presentado por el Gobierno recién se dio a conocer en mayo, casi tres meses después.

"Como Municipio hemos estado presentes desde el primer momento, actuando con responsabilidad, visión comunitaria y proactividad. En el minuto 1 se entregó un informe detallado al Ministro, anticipando las necesidades y desafíos que enfrentaría la ciudad tras el incendio, demostrando un compromiso claro con la pronta y efectiva recuperación de los territorios afectados”, señaló Ripamonti.

SOLICITUDES A LA DOM

Luego expuso el director de la DOM de Viña del Mar, Joan Saavedra, quien indicó que hasta el organismo que lidera han ingresado –con fecha de corte el 10 de julio de 2025– un total de 864 solicitudes de reconstrucción, de los cuales se han otorgado 589.

De los 589 permisos emitidos, 34 están en proceso de revisión, 43 fueron rechazados por incumplir el adosamiento o distanciamiento exigido, 173 han sido declarados inadmisibles por falta de documentos y 25 ingresaron con correcciones.

Cabe hacer presente que una solicitud es declarada inadmisible porque falta uno de los documentos que está explicitado en la Ordenanza General de Urbanismo y de Construcciones y para solicitar un permiso se genera un expediente con una serie de antecedentes. Así es como los documentos faltantes pueden ser la autorización del vecino para un porcentaje mayor del 40% del adosamiento; esto, porque el vecino no está al lado, es inubicable o hay una de las posesiones efectivas no realizadas.

El segundo documento faltante que lleva a declarar inamdisible la solicitud es que no cuentan con estudio fundado de riesgo aprobado por Sernageomin por emplazar la mitad o un tercio de la vivienda en área de riesgo Premval. "No puede ingresar a trámite, por lo tanto ya detectamos con este simple ejercicio, de que a lo menos hay 220 solicitudes de permiso –familias detrás, con asistencias técnicas que trabajan esto–, los cuales no van a poder cumplir, a menos que algo distinto salga", indicó el DOM.

LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

Fue en mayo de 2011, cuando el Minvu -organismo a cargo de modificar el Reglamento de la Ley General-, modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, agregando en el artículo 5.1.4 OGUC los numerales 6 y 7, los cuales actúan como una especie de "rayado de cancha" para los procesos de reconstrucción en el país.

"Los numerales 6 y 7 no han sido modificados en estos 14 años y la realidad ha cambiado, las catástrofes han cambiado y la madre de las catástrofes han sido los terremotos, como Tocopilla y 27-F, pero no incendios. ¿Y dónde ha habido mayor devastación de viviendas en la región? ¿Terremotos? No, incendios. Entonces no se ponen en el caso de incendio", sostuvo Joan Saavedra, titular de DOM.

En el caso de Viña del Mar, el más utilizado ha sido el numeral 6 que, a grandes rasgos, indica sobre los permisos de edificación y/o ampliación de viviendas, que estarán exentos del cumplimiento de las normas urbanísticas del Instrumento de Planificación Territorial respectivo, "salvo las referidas a zonas no edificables, áreas de riesgo, áreas de protección de recursos de valor natural y de valor patrimonial cultural".

En cuanto al proyecto de cálculo estructural, consistente en planos de estructuras y memoria de cálculo firmados por el profesional que elabore el cálculo estructural, éste deberá incluir un estudio de mecánica de suelos. Según Joan Saavedra, esto "se entiende porque el origen de esto fue en un terremoto, que modifica el suelo y cambia las condiciones del suelo, pero no en un incendio".

Esta situación fue criticada el 2012 por el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, en el marco de la discusión parlamentaria, afirmando que la normativa legal vigente y los medios disponibles para obtener tales aprobaciones "no resultan totalmente apropiados para satisfacer las necesidades generadas con ocasión de la catástrofe".

PROPUESTA

Debido a todos estos problemas de trámites es que el Municipio, mediante la DOM, hizo una propuesta que denominó «Habilitación técnica alternativa para los procesos de reconstrucción de viviendas unifamiliares». Para ello, recordó que hoy está habilitada esta técnica alternativa, mediante las declaraciones juradas.

Éstas, actualmente facultan a una declaración que se suscribe entre el propietario y el arquitecto, la cual permite realizar excavaciones y traslación de grúas, y está también incluida dentro de la ley marco de permisología, según se indicó.

"Hoy una declaración jurada permite una megaexcavación, pero para un vecino a su casa no. El vecino de la casa de al lado necesita entrar en todo el proceso de la tramitología, de la permisología, de la burocracia que tiene que cumplir, los 10 profesionales si estoy en área de riesgo, pero el de al lado puede hacer una gran excavación porque eso no requiere permiso. Entonces destacó que hoy día hemos logrado instalar este tema", subrayó el director de Obras Municipales de Viña del Mar.

Así es como solicitó "incluir un nuevo inciso final al artículo 116 Bis D, que no ha sido modificado en 12 años, que la reconstrucción de viviendas unifamiliares, tanto de obra nueva como ampliación y regularización que se realicen en zonas decretadas por catástrofe, no requerirán de permiso ni recepción de la DOM y se habilita su ejecución mediante el archivo de la declaración jurada respectiva, suscrita por el propietario y un arquitecto que se hace cargo. No más trámites en la DOM".

Por su parte, la alcaldesa Macarena Ripamonti agregó que "si queremos que esto sea una prioridad, no por Viña del Mar, sino que por lo que va a venir, creo que es importante reformular muchas cosas, no solo en la ley, sino que también una cuestión de orden actitudinal en la política. Creo que si unimos la fuerza de ustedes, la capacidad política que tienen, pero también su talento profesionalizante, imagínense las habilidades que tienen cada uno, imagínese lo que podríamos hacer juntos".

REACCIONES PARLAMENTARIAS

El primer diputado en tomar la palabra fue Tomás Lagomarsino (PR), quien recordó el ejemplo de lo que ocurrió en Chaitén, con la erupción del volcán, cuando se creó una ley especial para mover a toda una ciudad desde su posición a otro lugar: "Todo fue posible y sin trabas como las hay hoy. Esa modificación legal todavía está en deuda en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no ha impulsado ninguna materia legislativa que nos permita agilizar de mejor forma esta reconstrucción".

"Estamos esperando porque la realidad es más fuerte. Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no son Santiago y tienen una realidad completamente distinta, donde es muy fácil aplicar la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza, pero acá hay una realidad distinta, con zonas geográficas distintas y complejas, con lugares donde construir se acerca demasiado a quien habita al lado para ocupar al máximo su predio. Estamos en un problema real y necesitamos que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, se ponga las pilas, así como desperdició 1.862 viviendas de la Cámara Chilena de la Construcción, también le pedimos que inicie una modificación legal para facilitar estos procedimientos", cerró Lagomarsino.

El presidente de la Comisión Especial Investigadora de la reconstrucción, diputado Andrés Celis, comentó que "creo que ha quedado en evidencia que el Presidente de la República está en la obligación de enviar con urgencia inmediata un proyecto de ley para la reconstrucción frente a este megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y parte de Villa Alemana. Hay modificaciones que dependen exclusivamente de él, me refiero a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a la misma Ley de Presupuesto y también a una serie de normativas del ámbito legal".

"La única manera que se pueda lograr recuperar, levantar Viña del Mar y Quilpué es que el Presidente de la República envíe con discusión inmediata, un proyecto de ley financiado, para que de una vez por todas la gente damnificada pueda levantar su vivienda y pueda recuperar aquella dignidad que perdió aquel fatídico día de febrero del año 2024", prosiguió el diputado Celis.

En tanto, el diputado Luis Sánchez expresó que "encuentro sorprendente que estemos recién enterándos a más de un año que todo este problema pasaba por topes que están en una normativa. Sería maravilloso si podemos tramitar un proyecto de ley acá, pero lo que veo es que la OGUC es una ordenanza que puede ser modificada con la sola firma del Ministro de Vivienda. Entonces, yo pregunto si han conversado con el Ministro de Vivienda y cuál ha sido su respuesta".

Junto a cuestionar "¿por qué venimos a enterarnos de esto ahora?" sostuvo que "independiente de las diferencias (políticas con la alcaldesa Ripamonti), personalmente feliz de la vida me hubiera puesto a su lado para exigirle al Ministro que esto se hubiera modificado hace mucho rato. Me hubiera encantado saber de esto mucho antes y que lo hubiéramos exigido hace mucho rato al Ministro de Vivienda. Lamento decirlo cuando no está, pero para mí el Ministro ha sido una muralla. Tengo más respuesta de un frontón de tenis, así que creo que es un problema grande".

En conclusión, y debido al complejo escenario de la reconstrucción, desde la Municipalidad de Viña del Mar profundizaron en la urgencia de desarrollar mecanismos flexibles que permitan reducir los tiempos de tramitación de este tipo de obras, permitiendo de esta manera soluciones que puedan ser modulares o progresivas.

