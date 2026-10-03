Aduanas incauta medicamentos para dopaje animal avaluados en US$9.000 en paso Los Libertadores

Funcionarios del Servicio de Aduanas de Los Andes, apostados en el paso fronterizo Los Libertadores, descubrieron un cuantioso y peligroso contrabando tras el análisis de un camión proveniente desde Córdoba, Argentina.

Luego de pasar por el portal del camión escáner y durante el análisis de las imágenes de rayos x, los agentes aduaneros se percataron de unas formas anómalas que se veían dentro de una de las ruedas de repuesto, ubicada debajo del chasis de la rampa del vehículo.

Este hallazgo fue suficiente para que un equipo de fiscalizadores procediera a extraer el neumático y abrirlo para comprobar las sospechas: En su interior los contrabandistas se las habían ingeniado para esconder 384 cajas con frascos de medicamentos veterinarios.

El conteo arrojó 191 frascos del medicamento MV Chinfield de 50 ml y otros 193 frascos de Diuretic, también de 50 ml cada uno, todo avaluado en US$9.000.

Uno de los usos ilegales del primer producto, correspondiente a un estimulante cardiorrespiratorio, es dopar caballos de carrera.

Mientras que el segundo, dadas sus potentes propiedades diuréticas, es utilizado tanto en animales como humanos para evitar dar positivo en las pruebas antidopaje.

El director de la Aduana Regional de Los Andes, Ángelo Vergara, destacó que "pudimos evitar el ingreso al país de mercancías que pueden causar un evidente daño a la salud pública".

PURANOTICIA