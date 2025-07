Alcaldesa Ripamonti está citada a comisión investigadora para aclarar su rol en la reconstrucción tras el megaincendio

La participación de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, será uno de los focos de atención de la novena sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre el proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana los días 2 y 3 febrero de 2024.

En la cita también participarán otras autoridades, como el director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, Joan Saavedra; y representantes de organizaciones involucradas en la reconstrucción, entre ellas, la Fundación Desafío Levantemos Chile.

El objetivo de la CEI es esclarecer posibles deficiencias en la respuesta institucional y en la entrega de ayuda a las familias damnificadas.

Vecinos de sectores afectados han denunciado lentitud y abandono. “Aquí no hay ni un avance, aquí no se ha hecho nada”, expresó Georgina Delgado, vecina del sector Villa Hermosa, agregando a radio Biobío que "no contamos con ningún apoyo de la Municipalidad ni del Gobierno en general”.

Desde la sociedad civil, Desafío Levantemos Chile presentará los avances de sus proyectos habitacionales. Su presidente, Nicolás Birrell, informó que ya han entregado 72 viviendas definitivas en Viña del Mar y que, antes de septiembre, se sumarán 50 más en Quilpué. “Estas viviendas son siempre de un muy buen estándar y van desde los 50 a los 65 metros cuadrados, dependiendo de la realidad de las distintas familias”, dijo.

Hasta el momento, la Municipalidad de Viña del Mar no ha confirmado públicamente la asistencia de la alcaldesa Ripamonti, aunque se espera que acuda este lunes al Congreso. La sesión será clave para conocer el estado real del proceso de reconstrucción y los planes de las autoridades frente a los cuestionamientos de la comunidad afectada.

PURANOTICIA