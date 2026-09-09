Alcaldesa Ripamonti adelanta las Fiestas Patrias en Viña del Mar: fortalecerán la seguridad y las actividades familiares

Viña del Mar se prepara para recibir una vez más a miles de visitantes durante las Fiestas Patrias, en un fin de semana que este año se extenderá entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre y que contempla actividades en distintos puntos de la ciudad.

Una de las principales celebraciones volverá a tener como escenario al Sporting Club, recinto que nuevamente será sede del encuentro folclórico de Viña del Mar, aunque no será el único punto donde se desarrollarán actividades dieciocheras, según explicó la alcaldesa Macarena Ripamonti en conversación con Puranoticia.cl.

"Nuevamente el Sporting va a ser la sede del encuentro folclórico de Viña del Mar, a pesar de que van a existir varios encuentros en diferentes puntos. Hay varias ramadas organizadas por juntas de vecino y espacios más descentralizados, pero Sporting nuevamente va a ser la joya de la corona en Viña del Mar", comentó la autoridad.

Uno de los aspectos destacados por la jefa comunal dice relación con que el evento contará con un horario de acceso gratuito, precisamente entre las 12:00 y las 14:00 horas, con el objetivo de "promover espacios familiares" y que la gente pueda disfrutar de las actividades al interior del recinto hípico, así como también de las comidas.

SEGURIDAD REFORZADA

Uno de los principales focos de la planificación de la casa edilicia viñamarina estará puesto en la seguridad pública, considerando el aumento de población flotante que experimenta la ciudad durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La alcaldesa Macarena Ripamonti adelantó que "como ciudad estamos trabajando con Carabineros para implementar algo que sucede el año pasado, que es una Tenencia Provisoria, que mejoró muchísimo la seguridad de un año a otro, donde el año pasado casi no hubo altercados en el Sporting y fue gracias al apoyo de Carabineros que pudieron promover una tenencia provisoria".

A este despliegue se sumarán los equipos de Seguridad Pública del Municipio, que tendrán presencia tanto en las inmediaciones del recinto hípico de Av. Los Castaños como en otros sectores considerados estratégicos para estas fechas.

"Vamos a estar también apoyando en los barrios de la ciudad y también en la salida y entrada del Sporting, porque ahí hay un barrio que generalmente siempre lo pasa mal con la entrada y la salida de la gente en las Fiestas Patrias y en cualquier evento en general que se haga en el lugar. Entonces vamos a estar custodiando que las personas no entren a los antejardines, que no molesten a los vecinos, guiándolos para que puedan llegar de manera tranquila hasta Uno Norte con los equipos de Seguridad Pública y también vamos a estar desplegados en lugares como el terminal de buses y otros puntos críticos, porque sabemos que vamos a ser una de las ciudades más visitadas nuevamente durante este año", explicó la jefa comunal.

La alcaldesa también destacó el trabajo realizado por Carabineros durante las celebraciones del año pasado y apuntó a que su presencia "se redobló y claramente sirvió porque todos queremos mayor dotación, pero es algo que es bastante difícil de conseguir porque la formación de un carabinero hoy día es mucho más profesional que antes, por lo tanto hay un déficit generalizado. Sin embargo, las métricas hacen que uno tenga que tomar decisiones estratégicas y Viña del Mar es una de las ciudades más visitadas en Fiestas Patrias y en verano, por lo tanto requiere de un esfuerzo extra porque hay más personas que cuidar".

VIÑAMARINOS PREPARADOS

Mientras el Municipio de la Ciudad Jardín coordina el despliegue para recibir a los miles de visitantes, en el borde costero de Viña del Mar, Puranoticia.cl conversó con vecinos para conocer cómo están preparando las celebraciones y qué esperan de ellas.

Para Joaquín, la preparación pasa principalmente por organizar el presupuesto: "Principalmente ahorrando un poquito. Voy a ir a las fondas de Viña, entonces vamos a ver qué tal, pero yo creo que hay que ver cómo están los precios. No sé si quizás están más caros o igual que el año pasado. Voy a ir con un amigo a las fonditas para ver qué tal. Hay hartas expectativas, pero principalmente creo que sacaré una prendita nueva porque es un día especial. Algo me acuerdo de bailar cueca, aunque yo creo que la gente joven igual ya no sabe bailar tanto cueca como antes".

Debbie, en tanto, reconoció que "yo veo todo a última hora, pero para mí significa reunirme con la familia y ahí compran todas las cositas, comemos carne, mi abuela tiene el mantel de bandera chilena, así que somos bien patriotas, hasta tengo mis uñas con la bandera chilena. Hacemos asado y ponemos la música fuerte y hasta tarde, tomamos terremoto también".

Ignacio, por su parte, contó que "el "18" se viene bastante bueno porque mi familia siempre prepara las cosas con anticipación, una o dos semanas antes. Aparte de que somos buenos para comer y somos buenos para tomar también. Compran carnecita para hacer anticuchos, también para hacer completitos. Hay que apoyar no solamente el comercio más grande, sino que también ir a lugares como ferias y todo eso para aprovechar los precios que tienen en las cebollas, en los tomates, que está todo mucho más barato que ir a comprarlos a cadenas más grandes".

NO CONDUCIR CON ALCOHOL

Junto con la planificación de seguridad, la alcaldesa Ripamonti también puso énfasis en la prevención de accidentes de tránsito y recordó una campaña desarrollada durante las Fiestas Patrias del año pasado junto a Carabineros, el Gobierno y vecinos.

"El año pasado en Viña del Mar hicimos una promoción muy buena junto con Carabineros, con parte del Gobierno y también con la sociedad civil. Hablamos harto con los vecinos para evitar que las personas manejen con alcohol. Eso fue fundamental el año pasado porque no falleció nadie en la comuna de Viña del Mar y eso fue un tremendo dato que este año queremos sostener de tener mayor conciencia y ahí aprovecho de pasar el dato: uno tiene un montón de problemas en la vida, pero todos esos se acaban cuando uno tiene un solo problema, que es que alguien quede en indefensión por chocar o con alguna enfermedad sobreviviente o en el peor de los casos muera", comentó a Puranoticia.cl la militante del Frente Amplio (FA).

De igual forma, la alcaldesa insistió en que "creo que es una irresponsabilidad gigante, es parte de una cultura que no queremos y sobre todo cuando hoy día tienen la posibilidad de pedir vehículos que te puedan trasladar de un lado al otro es mucho más fácil que antes. Hoy día hay aplicaciones y no hay excusas. Así que aprovecho de pasar este dato porque no está bien que se maneje con alcohol ningún día, pero sobre todo no exponernos para estas fechas".

Con este escenario, Viña del Mar se prepara para un nuevo fin de semana largo marcado por las actividades tradicionales, el encuentro familiar y la llegada de visitantes, mientras el Municipio apunta a reforzar la seguridad en los principales puntos de concentración y a repetir las medidas que, según la alcaldesa Ripamonti, permitieron reducir los incidentes durante las celebraciones del año pasado.

PURANOTICIA