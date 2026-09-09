Alcalde Estay destaca nueva ordenanza contra incivilidades en Villa Alemana: habrá multas de hasta 3 UTM y 700 cámaras con IA

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, dio a conocer los detalles en Puranoticia.cl de la nueva ordenanza municipal aprobada recientemente, la cual busca consolidar la etapa de ordenamiento y limpieza en los espacios públicos de la comuna. Según explicó el jefe comunal, la iniciativa tiene como objetivo educar a la ciudadanía y sancionar a quienes cometan faltas que atenten contra el entorno.

"El primer año de trabajo nuestro, estuvimos focalizados en el tema de seguridad, muy fuertemente. Y el segundo año, estamos en el año del orden. Y ese orden tiene que ver con el ordenamiento de los espacios públicos", afirmó Estay.

En esa misma línea, la máxima autoridad comunal recalcó el propósito formativo y preventivo del marco regulatorio: "Es una ordenanza que va a ayudar a la gente a que se comprometa a cuidar su ciudad. Viene un proceso de educación, un proceso de apoyo a la ciudadanía (…) Yo siempre he dicho la ciudad más limpia no es la que pasa el camión más veces recogiendo la basura, sino la que menos ensuciamos".

La medida establece tipificaciones según la gravedad de la infracción y contempla multas aplicables por inspectores municipales o tras denuncias vecinales:

"Las sanciones graves son orinar y defecar en espacios públicos no habilitados, escupir y arrojar colillas de cigarros, papeles, envases, alimentos u otros residuos en la calle", detalló el alcalde.

Respecto a este tipo de conductas cotidianas, como tirar basura al suelo, Estay advirtió sobre el monto de las sanciones: "Va a ser sancionado entre una a tres UTM, si el funcionario municipal lo ve o si hay una denuncia por parte de algún vecino (…) obviamente que vamos a generar una cultura muy distinta y que la ciudad cada vez sea más bonita".

Por otra parte, la ordenanza tipifica con mayor severidad el daño al equipamiento urbano y el deterioro de la infraestructura:

"La falta gravísima está, por ejemplo, en rayar las fachadas de lugares no autorizados (...) De repente un local comercial que la gente, los grafiteros, estos que ocupan su capacidad de inteligencia en dañar muchas veces, afear y ensuciar las ciudades, obviamente ya no se la van a dejar pasar. Hoy día van a ser sancionados", aseveró.

Para fiscalizar el cumplimiento de la norma y dar seguimiento a los actos vandálicos, el municipio reforzará sustancialmente su tecnología de vigilancia tecnológica:

"La cantidad de cámaras de vigilancia que vamos a tener, van a ser muchas. Nosotros vamos a quedar cuartos a nivel nacional el próximo año, después de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y ahí vendría Villa Alemana. Vamos a tener más de 700 cámaras de vigilancia y efectivamente, la mayoría, casi todas con inteligencia artificial, que va a permitir hacerle seguimiento también a aquella gente que comete vandalismo, acciones incivilizadas", concluyó la autoridad comunal.

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