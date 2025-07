Alcaldesa de Quilpué emplaza al Gobierno por falta de legislación y seguridad en recintos deportivos de fútbol amateur

Durante el fin de semana que recién pasó, dos hechos marcaron negativamente el fútbol amateur en el país: mientras en Colina falleció un funcionario del Ejército y su homicida en la cancha San José, en la comuna de Quilpué un jugador apuñaló en pleno partido al entrenador del equipo rival, en la cancha El Retiro.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que “la desidia de este Gobierno ha sido muy grande”, ya que “pareciera ser que no midieran la gravedad de los delitos que se están generando en el fútbol no profesional” y, por otra parte, “no escuchan las alertas ni menos los planes en que trabajamos los alcaldes”.

En Quilpué, el jugador que atacó al director técnico del Club Deportivo Providencia, de tercera división, mantiene antecedentes penales por robo con intimidación, robo con violencia y robo de accesorio de vehículos, entre otros.

En tanto, en junio pasado, un jugador del equipo Santa María ingresó con su pareja, quien portaba un arma presumiblemente de fuego, amenazando a todas las personas que estaban en el lugar. También mantenían antecedentes penales.

"Molesta el ninguneo constante del Ministro de Seguridad Pública, que no sólo no llegó a la Comisión de Deportes, sino que tampoco quiso escuchar a esta Alcaldesa, que somos quienes tomamos el pulso de las comunas. Menos se entiende cuando no sólo llevas problemas, sino que propuestas. Realmente es inexplicable la actitud de este Gobierno”, recalcó Corti.

La jefa comunal expuso reciénteme en la Comisión de Deportes la necesidad que el proyecto de ley que Fortalece la Institucionalidad Municipal contemple “presupuesto extra para la seguridad en el fútbol no profesional, ya que hoy la ley establece un gasto total en remuneraciones de personal a contrata no superior el 40%, lo que es un problema”. También añadió que la otra posibilidad es “la habilitación normativa, donde honorarios puedan pasar a ser agentes públicos, que es una glosa que permite a honorarios tener responsabilidades administrativas, que sólo pueden realizar personas en calidad de contrata y planta”.

«EN QUILPUÉ LA PELOTA NO SE MANCHA»

La propuesta que se trabaja con las cuatro asociaciones de fútbol amateur contempla la subvención del arbitraje equivalente a 30% del servicio anual, lo anterior a aquellas asociaciones que cumplan con los siguientes ejes del plan:

a) Registro y control de participantes sancionados

b) Aplicación de protocolos de reacción ante incidentes graves

c) Plan comunicacional

d) Creación de Mesa de Seguridad del Fútbol Amateur

e) Identificación de partidos de alta convocatoria o riesgo

f) Monitoreo y mejora continua del plan

g) Apoyo legal y denuncias responsables

