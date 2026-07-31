Alcaldes del Valle del Aconcagua piden a la Fiscalía Regional agilizar investigación por filtración de imágenes íntimas en Telegram

Alcaldes del Valle del Aconcagua sostuvieron una reunión con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, con el objetivo de solicitar que se agilicen las diligencias de la investigación por la denuncia de filtraciones de imágenes íntimas de mujeres a través de la red social Telegram.

En la cita participaron los alcaldes de Panquehue, Gonzalo Vergara; de San Felipe, Carmen Castillo; de Catemu, Rodrigo Díaz; y de Putaendo, Mauricio Quiroz,

Durante el encuentro, las autoridades manifestaron su preocupación por la gravedad de los hechos y solicitaron que la indagatoria avance con la mayor rapidez posible para identificar a los responsables y esclarecer las eventuales responsabilidades penales.

El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, informó que, a través del canal de denuncias habilitado para las personas afectadas, se han recibido un total de 39 denuncias.

De ese total, 12 casos fueron derivados, con el consentimiento de las víctimas, al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para brindar apoyo y acompañamiento.

Los cuatro alcaldes condenaron enérgicamente la difusión no consentida de imágenes íntimas, reafirmaron su compromiso de acompañar a las víctimas durante el proceso y solicitaron que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, garantizando justicia y protección para las mujeres afectadas.

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