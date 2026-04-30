Alcalde Estay destaca entrega del Hospital Marga Marga, pero advierte que sin conectividad "ponemos en riesgo a personas"

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se refirió a la entrega administrativa del Hospital Provincial de Marga Marga al Servicio de Salud, instancia que marca un hito en el avance del esperado recinto asistencial que estará emplazado en la comuna. Si bien, valoró que se hayan subsanado las observaciones planteadas por la Autoridad Sanitaria, el jefe comunal fue enfático en señalar que aún existen importantes desafíos pendientes antes de su apertura al público.

"El hospital tenía como fecha límite el día 30 de abril para poder solucionar todas las observaciones administrativas que tenían ante la autoridad sanitaria. Esta fecha culminó. Se recibió administrativamente el hospital, lo cual es muy bueno que hayan solucionado todas las observaciones y ahora viene el proceso de estrés del hospital, que son aproximadamente tres meses", explicó.

Respecto a esta nueva etapa, detalló que esto significa que "al hospital se le realizan todas las pruebas necesarias, como que estuviese funcionando en forma completa, con generadores, llaves, ductos, todo lo que tenga, con el fin de que si se detecta algún problema, en estos tres meses se solucione, y si dura más, bueno, se alarga el tiempo que sea necesario para que el hospital funcione en un 100% cuando abra sus puertas".

Pese a estos avances, Estay puso el foco en aspectos críticos que, a su juicio, podrían retrasar su funcionamiento efectivo. "Si bien es cierto, el hospital tiene intenciones de abrir de aquí a final de año, lo primero que hay que solucionar es el acceso a través del semáforo. El semáforo requiere una inversión de alrededor de $830 millones, porque es un semáforo inteligente y que cumple los requisitos para detectar una ambulancia. Conseguir los recursos va a costar y licitarlo va a costar un poco más, y la construcción va a ser de seis meses. Por lo tanto, nos pasamos al 2027 sin semáforo y lo que buscamos es que la gente, cuando vaya al hospital, no tenga accidentes".

En esa línea, el Alcalde de Villa Alemana fue claro en advertir que sin esta infraestructura no se podrá autorizar su funcionamiento pleno. "El Municipio no va a poder autorizar el ingreso sin que no haya un semáforo, salvo que se tomen algunas medidas de mitigación y restricciones que permitan su funcionamiento".

La autoridad también abordó la expectativa ciudadana respecto a la apertura del recinto, diciendo que "con respecto al entorno, obviamente que el hospital piensa abrir por partes, y ojalá a la gente se le comunique eso porque cuando el hospital inaugure, la gente va a pensar que al día siguiente va a poder ir a pedir una hora. Lamentablemente no va a poder ser así, porque mientras tengamos esa poca conectividad, esa poca accesibilidad y poca seguridad, estamos poniendo en riesgo no solamente la integridad de las personas, sino que también la seguridad del entorno".

Asimismo, subrayó que desde el Municipio que administra ya han planteado estas problemáticas al nivel central, indicando que "hemos puesto en la mesa del Gobierno la situación de la conectividad, la accesibilidad y la seguridad del hospital, que es absolutamente distinto al hospital terminado".

En ese sentido, manifestó que existe disposición para avanzar en soluciones, aunque destacó que "creo que hay compromiso de parte de esta administración y del Gobierno Central, con el fin de dar premura y celeridad para que estos proyectos lleguen lo más pronto que se pueda y podamos dar esa garantía a la ciudadanía de conectividad, accesibilidad y seguridad que requiere un hospital de esta magnitud, de esta categoría y que va a recibir a más de 400.000 personas en nuestra ciudad".

Finalmente, el alcalde reiteró que "hoy día ya está en la mesa el problema, por lo tanto, lo único que queremos es que el hospital abra lo más rápido que se pueda y que el Gobierno comprometa los recursos necesarios para poder destrabar esa poca garantía que hoy día estamos dando para las personas que lleguen al hospital".

SERVICIO DE SALUD

Lo ocurrido este jueves fue destacado por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), que señaló que "estamos muy satisfechos, porque se cumple una nueva etapa en la construcción del Hospital Provincial Marga Marga. Se trata de la entrega contractual de la obra constructiva por parte de la empresa Acciona al SSVQ, en un acto administrativo propio de estas obras de infraestructura".

"Ahora se viene el gran desafío de habilitar completamente el Hospital, del ingreso y calibración de los equipos que aún faltan y la preparación de los trabajadores para su traslado gradual del actual Hospital de Quilpué al nuevo Hospital Provincial Marga Marga. También y no es menor, avanzar en todas las autorizaciones sanitarias que nos exige la norma", complementaron desde la entidad.

Por último, manifestaron que "como todo proceso, el plan de traslado será gradual, para asegurar la continuidad de la atención, partiendo por las Unidades administrativas hasta llegar finalmente, a las unidades críticas. Un desafío que hay que abordar con responsabilidad y progresividad para asegurar la seguridad y calidad de la atención y cuyo cronograma informaremos prontamente".

De esta manera, mientras el Hospital Provincial de Marga Marga avanza en su fase final de preparación, el debate se instala una vez más en torno a las condiciones de acceso, seguridad y conectividad al recinto, aspectos que serán determinantes para su apertura efectiva y funcionamiento seguro para la comunidad.

PURANOTICIA