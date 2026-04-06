Alcalde de Villa Alemana viaja a Santiago a gestionar apoyo de Subdere para impulsar proyectos y fortalecer inversión

Hasta el segundo piso del Palacio de La Moneda llegó el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, junto a la directora de la Secretaría de Planificación (Secpla), Carla Cerna, y el director de Finanzas, Marcelo Paredes, para sostener una reunión de trabajo con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa.

El encuentro permitió abordar compromisos previos entre la Subsecretaría y el Municipio, además de avanzar en una planificación conjunta orientada a financiar proyectos de alto impacto para la comuna. Asimismo, se destacó el reciente reconocimiento a Villa Alemana como la octava municipalidad con mejor cumplimiento en transparencia activa a nivel nacional, según el Consejo para la Transparencia.

El alcalde Nelson Estay valoró la instancia, señalando que “le solicitamos una audiencia para que conociera la situación de nuestra comuna, los dolores de la ciudad y pedirle ayuda y asesoría en temas que involucran directamente la inversión y la recuperación de recursos municipales”.

La autoridad comunal agregó que “agradecemos la disposición y los consejos que nos está entregando para poder mejorar las labores internas. Quedamos en contacto para desarrollar un trabajo conjunto y avanzar en soluciones a los problemas que más le duelen a nuestros vecinos”.

Por su parte, el subsecretario Figueroa destacó la voluntad de colaboración con el Municipio, afirmando que “tenemos una agenda de trabajo en conjunto para Villa Alemana, con proyectos bien ambiciosos. Desde la Subsecretaría cuentan con todo el apoyo. Vamos a acompañar y entregar financiamiento para algunas de las iniciativas planteadas”.

Finalmente, la autoridad de Gobierno subrayó la importancia de avanzar coordinadamente, señalando que “lo más importante es que trabajemos juntos, reactivemos la economía y sigamos fortaleciendo la seguridad, que es una prioridad para este Gobierno”.

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