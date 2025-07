Alcalde de El Quisco sufrió violento ataque en Punta de Tralca: sujetos ebrios lo amenazaron con una botella rota

El alcalde de El Quisco, José Jofré (IND), sufrió un violento episodio en la Avenida Isidoro Dubournais, a la altura de Punta de Tralca, donde junto al director de Seguridad Pública, Franco Moraga, fueron agredidos por dos sujetos en estado de ebriedad.

Dos hombres ebrios se encontraban en el lugar atacando a vehículos y amenazando a transeúntes.

Además, uno de los individuos se abalanzó contra el vehículo, causando daños y amenazando con el gollete de una botella a Jofré y Moraga.

El agresor fue reducido por personal de seguridad y entregado a Carabineros, siendo trasladado a una unidad policial. En tanto, la otra persona logró escapar del lugar, siendo detenido minutos más tarde mientras robaba en un supermercado del centro de la comuna.

A través de sus redes sociales, la autoridad relató que "nosotros nos encontrabamos en una reunión con los vecinos en la comunidad Los Escritores de Punta de Tralca, al salir por la calle del escritor Isidoro Dubornay, avanzamos 30 metros e iban dos sujetos en estado ebriedad, con algo más yo creo, que se empezaron a balanzar contra los autos".

Agregó que "ante lo cual como primera autoridad no puedo evadir eso, nos devolvimos, les dijimos a la gente que saliera del lugar, que la carretera, que los podían incluso atropellar a ellos o podían causar un daño, ante lo cual los gallos se descontrolaron, me golpearon el parabrisas, hicieron tira el parabrisas del vehículo personal mío y tomó una botella en el otro lado, intentó agredirme, ante lo cual me metí al auto, avanzamos unos metros, llegó el director de Seguridad Pública con vehículo, fuimos a ver y rompió una botella, intentó agredir al director de Seguridad Pública, ante lo cual se le avanzaron los funcionarios, lo tiraron, lo redujeron, lo mantuvimos hasta que llegara Carabineros".

José Jofré señaló que "esta situación es lamentable porque llevamos mucho tiempo solicitando a nivel nacional y regional el tema de la cantidad de Carabineros que falta en la comuna de El Quisco, porque necesitamos más seguridad en nuestra comuna".

Insistió que "ha llegado mucha gente de estas incivilidades que están echando a perder lo que nosotros queríamos, nuestra comuna El Quisco, recuperándola para apoyar a nuestros funcionarios de Seguridad Pública. Así que eso, el otro joven que había sido detenido lo sueltan de acá, se va 100 metros de acá y se ingresa a un supermercado a robar. Es el tipo de gente que de delincuentes, así que esperamos acá a nivel regional, nacional que nos escuchen que necesitamos más apoyo en temas de seguridad,

Informó que "junto con el director de Seguridad Pública, nos encontramos bien físicamente, que gracias a Dios no pasó nada más lamentable y eso es lo que esperamos por la seguridad de nuestra gente de la comuna de El Quisco".

El alcalde complementó diciendo que "por lo vivido el día de hoy, lamento profundamente la situación país a la que hemos llegado. He asistido a reuniones con todas las entidades del gobierno relacionadas con la seguridad, implorándoles mayor resguardo para nuestra comuna".

"Espero sinceramente que puedan reaccionar y brindar apoyo ante la baja dotación de Carabineros, así como también he realizado todas las gestiones pertinentes con las autoridades de nuestra Policía de Investigaciones", manifestó.

Finalmente, expresó: "Autoridades queridas, es momento de tomar con mayor seriedad el tema de la seguridad nacional. Cuentan con todo el apoyo de mi querida comuna de El Quisco".

VIDEO:

PURANOTICIA