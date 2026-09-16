Adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por un taxi en la ruta 5 Norte en Nogales

Una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, región de Valparaíso.

La víctima de 82 años falleció tras ser arrollada por un taxi durante la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 117.

De acuerdo con antecedentes de Carabineros, la mujer atravesó la carretera por un lugar no habilitado de oriente a poniente, siendo impactada por el vehículo que circulaba por la segunda pista en dirección norte.

Tras la emergencia, se aisló el sitio del suceso y se mantuvo una pista habilitada para el tránsito hacia el norte.

Cabe señalar que personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) constató el fallecimiento de la adulta mayor en el lugar.

(Imagen: Municipalidad de Nogales)

PURANOTICIA