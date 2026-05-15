Activan «Operación Invierno» en la región de Valparaíso ante pronóstico de intensas precipitaciones por fenómeno de El Niño

En el marco de las preparaciones de cara a la temporada invernal en la región de Valparaíso, la Seremi de Obras Públicas ha organizado la puesta en marcha de una «Operación Invierno»; esto, debido a que los modelos internacionales dan cuenta de altas probabilidades de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, el cual implicaría precipitaciones más intensas y marejadas en las zonas costeras.

La movilización de maquinaria en zonas críticas o de alto riesgo, la conservación de cauces y colectores, la supervisión de sistemas de aguas lluvias, así como la operación de la red vial y del paso fronterizo, es decir, infraestructura administrada por el MOP, son parte de las acciones consideradas para el Plan de Invierno. Esto, gracias a un trabajo articulado que, además, contempla la coordinación con equipos de la Dirección de Vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Aguas, para dar una respuesta oportuna ante posibles emergencias que pueda enfrentar la región.

La seremi Patricia Terán indicó que “estamos haciendo los preparativos para un invierno seguro, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se avecinan con el fenómeno de El Niño. Las direcciones regionales tienen su Plan de Invierno con un especial enfoque preventivo. Además, se lograron identificar las posibles problemáticas y cómo actuar de manera correcta desplegando equipos para ello”.

En materia de conectividad, el paso fronterizo Los Libertadores, principal vía de acceso entre Chile y Argentina, contará con especial monitoreo y coordinación para resguardar su operatividad durante el invierno. A nivel país, la Dirección Nacional de Vialidad dispondrá de aproximadamente 100 funcionarios que contarán con el apoyo de maquinaria especializada en el despeje de caminos y asistencia en ruta.

Terán también llamó a la participación de la comunidad, indicando que “la prevención es tarea de todas y todos. Los invitamos a realizar las mantenciones necesarias en sus hogares y no botar basura en redes de alcantarillado, cauces o quebradas. Con simples, pero necesarias acciones de cuidado, aportamos a un invierno cálido y seguro”.

PURANOTICIA