A 84 suben los damnificados que han fallecido esperando la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué

A 84 aumentó el número de personas que han fallecido esperando la reconstrucción de sus casas tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Luego de la sesión de este lunes de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción, el diputado Tomas Lagomarsino informó que “hace pocas horas falleció la damnificada N° 84 que no ha recibido la reconstrucción. Lo dimos a conocer con el ministro Montes en la CEI, siendo que en la última sesión habíamos reportado los 83 fallecimientos con certificados de defunción de cada uno de ellos”.

Tras esto, manifestó que “sabemos que la CEI ha sido una presión para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ministro mismo lo reconoció en la sesión anterior, en la que planteó que -dada esta comisión investigadora- se sentaron con los equipos nuevamente a revisar el estado de la reconstrucción y aquello le fue de gran utilidad para tratar de resolver algunos nudos críticos que estaban estancados”.

El problema –señaló– es que la "comisión investigadora ya está llegando a su final y la preocupación es que nuevamente reine la calma, el silencio, y el estancamiento una vez termine, se entreguen sus conclusiones y finalmente no vamos a volver a fojas a cero, pero sí que se vuelvan a estancar algunas cosas que se han resuelto”.

Por lo tanto, hizo un llamado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo “a no relajarse” con los trabajos de reconstrucción, considerando que “lo hemos fiscalizado en prácticamente el último año y medio, pero evidentemente cuando hay una Comisión Investigadora aquello es mucho más agudo y la presión es mucho mayor”.

“Hoy día están activos inaugurando algunas casas como lo hicieron durante el fin de semana en El Olivar, cuatro cuadripareos -a propósito de la presión que se ha recibido a consecuencia esta Comisión-, pero el llamado es que una vez terminada no se relajen nuevamente ni dejen abandonados a los damnificados”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que “ya perdieron casi un año teniendo todo botado. Hoy día se pusieron las pilas y no queremos que vuelvan a dejar todo tirado una vez que la Comisión Investigadora termine”.

