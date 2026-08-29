7 detenidos tras Ronda Impacto en Concón: carreras clandestinas e infracciones a la Ley de Drogas dentro de los principales motivos

Una nueva Ronda Impacto realizada en la comuna de Concón, en la región de Valparaíso, dejó a 7 personas detenidas, además de cursarse 26 infracciones en un total de 132 fiscalizaciones.

El operativo permitió la fiscalización de carreras clandestinas, infracciones a la Ley de Drogas y conductores manejando en estado de ebriedad.

De acuerdo a lo informado por el capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la 4ª Comisaría de Concón, dentro de los detenidos hay una persona que mantendría relación con las carreras clandestinas, un segundo aprehendido que fue sorprendido infringiendo la Ley 20.000 de Drogas, además de un tercero que mantenía una orden judicial vigente.

Pero esto no fue todo, ya que también el personal policial detalló que otro sujeto fue detenido al ser sorprendido conduciendo un camión sin contar con licencia profesional, además de otro detenido que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública, y otro sujeto acusado de intentar ocultar su identidad y portar elementos utilizados para la comisión de delitos.

Bajo este mismo contexto, los funcionarios policiales además cursaron 26 infracciones, las que en su mayoría se deben a incumplimientos a la Ley de Tránsito y por consumo de alcohol en la vía pública, y un total de 132 fiscalizaciones: 83 controles de identidad y 49 controles vehiculares.

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