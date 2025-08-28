30% de los municipios de la región de Valparaíso cuentan con distinción de «Municipalidad Turística» de Sernatur

Un gran avance para la región de Valparaíso se registró en el marco del 5° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas, desarrollado en Futrono, región de Los Ríos. Fueron 10 los municipios de la región de Valparaíso que recibieron la distinción de «Municipalidad Turística» que entrega el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

El proceso de distinción es un trabajo de las Direcciones, Departamentos y Unidades de Turismo Municipal de las distintas casas edilicias y acompañado técnicamente por el Área de Desarrollo de la Dirección Regional de Sernatur. Esta última tiene la función de guiar y acompañar técnicamente el proceso, aprobando las distinciones de cada municipio, para finalmente apoyar la implementación del Plan de Mejoras.

Reciben por primera vez esta distinción las comunas de Putaendo, Juan Fernández, Puchuncaví, Calle Larga, El Tabo y San Antonio. Renuevan por segunda vez, Cartagena, El Quisco y Valparaíso, mientras que la comuna de Concón recibe por tercera vez está distinción, a las que se suma también Viña del Mar, que recibió el reconocimiento el año pasado, siendo un total de 11 municipios turísticos los que tiene la V Región, posicionando al territorio como el tercero a nivel nacional.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “nuestra región de Valparaíso da un paso muy relevante en la consolidación de su liderazgo turístico. Con orgullo destacamos que 10 comunas reciben la Distinción de Municipio Turístico, alcanzando así en total 11 municipalidades, con cerca del 30% de nuestros municipios con este reconocimiento, y a nivel de destinos, una representación que supera el 40%. Esto habla de un compromiso concreto de los gobiernos locales con el desarrollo turístico sostenible, con la gestión responsable de sus recursos y con el fortalecimiento de la gobernanza interna”.

Además, en la instancia, se realizó el reconocimiento al mejor coordinador municipal de turismo, que tiene como objetivo valorar las competencias, habilidades y trayectoria demostrada por estos profesionales municipales y que están fundados en un trabajo permanente y en línea con los objetivos que Sernatur impulsa en el desarrollo del turismo local. En el caso de la región de Valparaíso, el reconocimiento regional fue para a Siomara Báez, encargada de Turismo de la Municipalidad de Juan Fernández.

Sernatur cuenta con el Programa Nacional de Turismo Municipal desde el año 2004, a través del cual se ha trabajado con más de 90 municipios en todo Chile. En este marco, a partir del año 2019, se creó la Distinción Municipalidad Turística de Sernatur, que tiene como objetivo reconocer a los municipios que han alcanzado un estándar mínimo de desarrollo turístico y que han implementado buenas prácticas en la gestión de esta actividad.

En este contexto, la directora regional de Sernatur agregó que “quiero relevar la labor de todos los municipios, en especial el trabajo de Putaendo, que hoy se transforma en un ejemplo al articular su Pladetur, su declaración como Zona de Interés Turístico, y ahora esta distinción, demostrando cómo la planificación y la cooperación público-privada generan resultados. Este avance no solo posiciona a nuestras comunas y destinos, sino que también refuerza a la V Región como un referente nacional en materia de turismo con pertinencia territorial y visión de futuro".

Entre los beneficios de la distinción municipal, destacan que distingue la Excelencia en la gestión turística interna de los municipios; Apoyo técnico permanente de Sernatur; Eleva las competencias y capacidades para mejorar su gestión en destinos turísticos; Fortalecimiento de la unidad de turismo municipal; Planificación y desarrollo de la actividad turística comunal bajo coordinación interna; Ser reconocido como un municipio que cuenta con un estándar mínimo de desarrollo turístico y con excelencia en la gestión turística interna del municipio; Aumenta la asociatividad entre municipio y empresarios turísticos; Promoción como municipio con distinción y consideración en acciones de Sernatur.

