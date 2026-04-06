2,6 toneladas de productos del mar en mal estado fueron decomisadas durante el fin de semana largo en la región de Valparaíso

La Seremi de Salud de Valparaíso realizó su balance de fiscalizaciones ejecutadas en el marco del trabajo programático por Semana Santa, las que comenzaron a mediados de marzo con promoción de la salud, entregando mensajes preventivos a la ciudadanía y comercializadores de alimentos, así como las inspecciones a distintos establecimientos.

Los principales resultados radican en el decomiso de 2,6 toneladas de productos del mar en mal estado. Dos de estas toneladas fueron retenidas desde un camión que contenía mariscos en Caleta Portales. Gracias al trabajo colaborativo con el Municipio de Valparaíso, se logró el traslado de los insumos al vertedero El Molle, tras su desnaturalización.

Por otra parte, la Autoridad Sanitaria efectuó 178 fiscalizaciones en caletas, ferias, mercados, entre otros; de la región. Asimismo, se cursaron 53 sumarios sanitarios por incumplimiento a la normativa vigente.

Los principales problemas detectados por los equipos estuvieron en deficiencias sanitarias en infraestructura, mantención deficiente de los alimentos en su refrigeración y productos del mar envasados sin rotulación.

Pese a que el fin de Semana Santo ya concluyó, se reforzó el llamado a consumir alimentos sólo en lugares establecidos, a fin de prevenir afectaciones a la salud y posibles Enfermedades de Transmisión Alimentaria.

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