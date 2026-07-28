16 colegios y jardines siguen afectados por temporales en Valparaíso: se evalúa instalar una escuela modular en Laguna Verde

A menos de una semana del término de los intensos sistemas frontales que afectaron a la región de Valparaíso, el Gobierno actualizó el balance de daños, informando una importante disminución en el número de establecimientos educacionales afectados. Si en un primer reporte de Senapred se informó que existían 271 recintos con algún tipo de afectación, tras la revisión y depuración de los antecedentes esa cifra descendió a 16.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que el nuevo catastro responde al trabajo realizado durante los últimos días y señaló que "de los 271 colegios afectados en el primer informe de Senapred, hemos depurado a la fecha una cifra de 16. Hoy se va a tener un detalle en particular sobre cada uno de los establecimientos, incluyendo los jardines infantiles de Junji e Integra".

La autoridad también se refirió a la situación de la escuela de Laguna Verde, uno de los establecimientos que presenta mayores daños tras el paso de los temporales, indicando que "hemos acordado con el señor Gobernador en el Cogrid que en Laguna Verde, que tiene una de las escuelas más afectadas, no solamente por la lluvia, las termitas y el anegamiento, sino que también con aguas servidas y en zona de riesgo. Allí se va a evaluar una construcción modular para albergar a los 220 niños que están allí".

Respecto de los demás recintos educacionales que continúan con afectaciones, Millones precisó que "especialmente en los jardines infantiles de Quilpué, vamos a reubicar la matrícula de esos chicos en jardines cercanos mientras se hacen reparaciones. El detalle lo vamos a entregar mañana en un punto que hará el Seremi de Educación. Ha sido una preocupación de todos, especialmente del Gobernador en el caso de Quilpué".

En materia habitacional, el delegado presidencial informó que este martes "parte el Ministerio de Vivienda haciendo la ficha 2, que es la determinación del daño para efectos de ver la aplicación de los subsidios que tienen para este tipo de contingencias. También se está trabajando con los municipios para entregar viviendas sociales de emergencia, de acuerdo a la ficha que levante cada uno de los municipios".

Otro de los temas abordados por la autoridad fue el socavón registrado en la avenida Altamirano, en Valparaíso, cuya afectación mantiene preocupación por el impacto que podría tener en el tránsito hacia Playa Ancha. Al respecto, sostuvo que "vamos a resolver cuáles son las medidas que vamos a tomar con Carabineros y la Municipalidad de Valparaíso sobre el socavón. El informe nos llegó muy temprano y lo vamos a analizar. El informe del daño que tienen las dos vías, para determinar cómo vamos a resolver la situación del tránsito hacia Playa Ancha, hacia la Armada y hacia las universidades. El día lunes retoman los estudiantes sus clases y hay una preocupación por el efecto que pudiera tener si tuviéramos la avenida Altamirano cerrada".

Finalmente, adelantó que también se adoptarán nuevas medidas para enfrentar los efectos que dejaron las lluvias en distintos ámbitos, señalando que "sobre las otras materias también están saliendo hoy día los decretos de emergencia, de Obras Públicas y Agricultura, para asumir las otras responsabilidades de fondos sectoriales para una redistribución que aborde las temáticas que más nos han golpeado".

PURANOTICIA