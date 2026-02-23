14 detenidos dejó la primera noche de Festival en Viña: 9 registraban órdenes pendientes

Un total de 14 personas fueron detenidas por funcionarios de Carabineros en el marco de la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La policía uniformada detalló que nueve personas registraban órdenes vigentes de captura, tres infringieron la Ley 20.000 de drogas y dos que ocultaron su identidad.

Asimismo, se realizaron 266 controles en la Ciudad Jardín, de los cuales 236 correspondieron a fiscalizaciones de identidad y 30 asociadas al tránsito vehicular.

El coronel Jorge Guaita, prefecto de la Prefectura Viña del Mar, indicó que "en relación al balance de la primera noche, asistieron 13.500 personas a la Quinta Vergara, de las cuales 14 personas fueron detenidas por diversos delitos".

De igual forma, entregaron consejos a los asistentes al evento durante la semana: "Concurra con anticipación, porte su carnet de identidad para poder identificarse y que el proceso de entrada a la Quinta Vergara sea más oportuno y sencillo. También recuerde mantener el cuidado de sus pertenencias", indicó el oficial.

Finalmente expuso que "en la Tenencia Temporal de Carabineros, que está al interior del parque, está personal uniformado que puede absorber todas sus dudas".

