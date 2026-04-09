10 hinchas de Olimpia de Paraguay fueron expulsados de Chile por intentar ingresar de forma ilegal en el paso Los Libertadores

Funcionarios del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron el control migratorio correspondiente a un bus con hinchas del Club Deportivo Olimpia de Paraguay, en el Complejo Fronterizo Los Libertadores en Los Andes, detectando que diez de ellos no contaban con la documentación requerida para ingresar legalmente a Chile.

Al respecto, el subprefecto Edwin Retamales Orrego, jefe de la Avanzada Policial Los Libertadores, explicó que los detectives al efectuar las entrevistas, establecieron que cuatro de ellos presentaban inconsistencias en sus respuestas, motivo por el cual el personal policial logró determinar que estos ciudadanos extranjeros habrían ingresado de manera clandestina a territorio argentino.

Por otra parte, en este mismo procedimiento, se detectó que otros seis pasajeros intentaban hacer los trámites migratorios presentando documentos de identificación de terceras personas.

Es así, en el marco del trabajo de seguridad migratoria efectuado por la PDI y conforme al tratado bilateral existente entre Chile y Argentina, los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a personal de Migraciones trasandino, mientras que los 10 ciudadanos paraguayos fueron trasladados hasta el Complejo argentino de Horcones.

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