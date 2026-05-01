1 de Mayo: Con el Gobernador Mundaca a la cabeza blindado por los senadores Ibáñez y Cariola parte marcha en Valparaíso

Este viernes pasadas las 11 de la mañana se inició la masiva marcha por la conmemoración del día del trabajador en Valparaíso. La convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores convocó políticamente en la primera línea al actual Gobernador Regional Rodrigo Mundaca quien aparece blindado por la senadora Karol Cariola y el también senador Diego Ibáñez.

Quien acompañó la marcha también es el diputado comunista Luis Cuello quien señaló que "hoy estamos acompañando la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores en este Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, en un momento crucial cuando estamos enfrentando un gobierno antitrabajador, un gobierno antipobre que quiere arrebatarle los derechos sociales a la gente para entregarle más riquezas a las grandes empresas, para entregarle más riquezas e incluso a ministros de Estado que están promoviendo leyes que son contrarias al interés de la gente, al interés nacional."

La marcha se encuentra en pleno desarrollo por las calles de Valparaíso.

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