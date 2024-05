Ximena Rincón por CAE: "Señal debiera ser de realismo y de sentido de solidaridad real"

Si un deudor "no está en condiciones de pagar, uno no le puede exigir, pero lo que sí podría hacer es posponer el pago para cuando sus condiciones económicas mejoren", dijo la senadora presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

En entrevista con Cooperativa, la legisladora criticó la propuesta de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que el Gobierno de Gabriel Boric anunció que presentará antes de septiembre.

Según la parlamentaria, "hay que revisar y perfeccionar" el crédito creado en 2006. Están "todos dispuestos" para eso en el Congreso, dijo, pero advirtió que "lo que no puede ocurrir es que habiendo condiciones para enfrentar el pago este no se asuma, porque lo que se hace, al final, es perjudicar a muchos jóvenes y familias que, por no tener los recursos, no se puede hacer solidaridad con ellos y ese, al final, es el drama que encontramos en torno a este tema".

Ad portas que el Gobierno presente su proyecto de condonación y modernización del sistema de financiamiento de la educación superior, la más reciente cuenta pública de la Comisión Ingresa reveló que un 60,1% de los egresados de planteles con CAE se encuentra actualmente en mora (deudores que tienen tres o más cuotas impagas).

En este contexto, Rincón afirmó que "la señal debiera ser de realismo y de sentido de solidaridad real con hombres y mujeres en el país".

La timonel de Demócratas planteó que, por ejemplo, si un deudor del CAE "no está en condiciones de pagar, uno no le puede exigir, pero lo que sí podría hacer es posponer el pago para cuando sus condiciones económicas mejoren".

"ASESORES DEJARON DE PAGARLO"

"No puede ser que, frente a la posibilidad de haber estudiado gracias a este crédito y teniendo la posibilidad de pagar, no se pague", enfatizó Rincón, antes de añadir que "sabemos de funcionarios asesores en el Senado que dejaron de pagarlo. Eso me parece que es inmoral (...) Da lo mismo si (la remuneración) es buena o poca".

La exdemocratacristiana agregó que ofició al secretario de la Cámara Alta "para que se les pregunte a todos (los asesores) si están al día con sus créditos, porque creo que eso es lo que corresponde".



De acuerdo con el informe de Ingresa, si desde 2016 a 2021 la variación anual de morosidad -siempre al alza- oscilaba entre el 0,7% y el 3,3%, aproximadamente, en los dos años del actual Gobierno, 2022 y 2023, subió un 6% y un 5,7%, respectivamente.

El reporte detalló que, en comparación con 2022, en 2023 la morosidad aumentó un 6,9% en el caso de los egresados -grupo para el cual el cobro de las garantías del Estado como aval alcanzó un nivel nunca observado, cercano a los 270.000 millones de pesos- y un 2,8% en los desertores.

Al cierre del año pasado, un 46% de los que estudiaron una carrera con CAE y la terminaron se encontraba al día, mientras que el 82% de los desertores no lo está.

