Ventas de viviendas nuevas casi se duplican en agosto y reactivan expectativas en el sector inmobiliario

El sector de la construcción prevé la reactivación de proyectos residenciales tras el aumento de ventas de inmuebles nuevos durante agosto.

Según consignó El Mercurio, en el octavo mes del año fue el primero donde se reflejó el impacto de la ley que ofrece 50 mil subsidios que permiten rebajar en 60 puntos base (0,6%) la tasa de interés para adquirir casas y departamentos de hasta 4.000 UF.

Durante agosto, la venta neta en la Región Metropolitana fue de 2.101 viviendas nuevas, lo que representó casi el doble (alza de 95%) respecto de agosto de 2024. Esta variación interanual fue la más alta desde junio de 2021 (+146%), según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El mes pasado, la comercialización de departamentos creció 89% anual a 1.812 unidades, y la de casas llegó hasta 148% a 289 unidades en la RM. Las unidades de hasta 4.000 UF representaron en agosto el 75% de las ventas.

"Se ve un aumento bien significativo si se compara con agosto de 2024, que fue de los peores años que hemos tenido. Obviamente, cualquier mejora es buena, pero se está lejos de llegar a cifras que nos indiquen que están volviendo a la normalidad de hace seis o siete años", indicó Alfredo Echavarría, presidente de la CChC.

PURANOTICIA