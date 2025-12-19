Codelco dice que abordará la "inédita" auditoría de Contraloría al acuerdo con SQM con "total transparencia"

Codelco anunció que abordará la "inédita auditoría" de la Contraloría al acuerdo con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama "con total transparencia y profesionalismo, tal como lo ha hecho frente a las revisiones realizadas por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales que han intervenido en las distintas etapas de esta asociación".

Además, destacó que el oficio de la Contraloría, en respuesta al requerimiento de un grupo de diputados y otros solicitantes, da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia, lo que confirma que "no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso".

En ese contexto, la empresa subrayó que "la auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación".

La compañía también precisó que Morgan Stanley fue contratado mediante un proceso competitivo, en el que su propuesta resultó claramente diferenciadora frente a otros actores de primer nivel del sector, y que su labor se ha caracterizado por un enfoque técnico, riguroso y orientado a asegurar el máximo valor para el Estado en el desarrollo de esta alianza estratégica.

Con relación a la toma de razón de los contratos de arrendamiento entre Corfo y Minera Tarar Spa, filial de Codelco, la Corporación se encuentra a la espera de la resolución de la CGR tras el proceso que se inició en septiembre ante la autoridad administrativa.

Finalmente, Codelco reiteró su "convicción de que este proceso se ha conducido con apego estricto a la legalidad, a los más altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que seguirán guiando su actuación".

