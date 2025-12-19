Entregan consejos de ciberseguridad para evitar fraudes durante fiestas de fin de año

A menos de una semana del inicio de las fiestas de fin de año y ante el aumento de las compras online, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones hicieron el llamado a resguardar los datos personales para evitar posibles fraudes y suplantación de identidad. De igual manera y de acuerdo a la entrada en vigencia de los prefijos para la identificación de llamadas, como una medida de seguridad ante estafas telefónicas, se recordó que el número 600 se trata de llamadas que pueden contener ofertas válidas y de interés para los usuarios.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que "empujamos una Agenda de Seguridad Digital que busca, entre otras cosas, entregar mayores herramientas de resguardo para las personas, con el fin de proteger sus datos personales y, por ende, su patrimonio. Junto a estas medidas, es muy importante que las personas conozcan los riesgos que existe al exponer los datos en la web o al ingresar en sitios o links no oficiales y de la misma manera, que sepan cómo protegerse. Hoy más que un dispositivo móvil, lo valioso son los datos que éstos contienen”.

“En nuestra región estamos trabajando para que la conectividad y el uso de las tecnologías sea cada vez más seguro. Por eso, en estas fiestas de fin de año hacemos un llamado a las personas a informarse, a desconfiar de ofertas poco claras y a proteger sus datos personales al momento de comprar por internet. La seguridad digital es clave para evitar fraudes y comenzar un nuevo año con tranquilidad", agrego.

En el caso de la compra de dispositivos móviles, especialmente celulares, las personas deben asegurarse de que éstos sean compatibles a todas las bandas que operan en Chile (2G, 3G, 4G y 5G) y, para verificarlo, en la caja de los dispositivos debería estar el sello multibanda donde se indica esta información, junto con el sello de habilitación de mensajería SAE.

Algunas de las recomendaciones señaladas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones al momento de realizar compras por plataformas digitales son:

● Al momento de realizar las compras, asegurarse de ingresar a los sitios web oficiales.

● Verificar que los links enviados por mensaje de texto o vía email correspondan a la institución o comercio señalado.

● Si recibes links por correo o mensajes de texto, en lugar de darle click escribe en el navegador la dirección del sitio web oficial.

● Desconfía de aquellas ofertas demasiado atractivas para bienes o servicios que suelen ser más costosos.

● Cuida tu información personal, no hay que entregar claves, códigos o información que pueda poner en peligro los datos en sitios que no son oficiales. De la misma manera, no dejes tus datos personales guardados en la web.

● En caso de robo de información personal, lo primero es revisar las cuentas bancarias y diferentes servicios que contengan datos personales. Además de dar aviso de inmediato a la entidad bancaria correspondiente y cambiar las contraseñas.

● Es importante recordar que las llamadas comerciales que contengan el prefijo 600, se tratan de aquellas instituciones con las que se tiene algún tipo de vínculo contractual, por lo que sus ofertas pueden ser válidas y de interés para los usuarios.

PURANOTICIA