Una falla de sistema en ProVida genera una ola de reclamos de sus usuarios

Una ola de reclamos de pensionados ha sacudido a AFP ProVida tras una falla técnica que afectó el pago de pensiones de sus afiliados en agosto. El problema, que llevó a los afectados a reclamar en las sucursales, fue provocado por un cambio en el "core informático" de la administradora.

La situación fue confirmada por la Superintendencia de Pensiones (SP), que monitoreaba el proceso de migración de sistema iniciado a principios de agosto. El organismo señaló que, si bien la operación no había mostrado problemas en un inicio, en las últimas 48 horas enfrentó dificultades para concretar la transferencia de recursos.

La SP añadió que el problema se vio agravado por el colapso del proveedor de contact center de ProVida, lo que impidió que los afiliados pudieran comunicarse por teléfono. Esta situación llevó a los pensionados a acudir masivamente a las oficinas de la administradora, generando atochamiento y cientos de reclamos.

En respuesta a la crisis, la aseguradora emitió un comunicado informando que "casi la totalidad de los pagos ya se encuentra regularizada desde el día de ayer". No obstante, la administradora reconoció que un "número acotado de pensionados aún no ha recibido su pensión", lo que mantiene la incertidumbre para un grupo de clientes.

