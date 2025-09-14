TVN redujo pérdidas en primer semestre y anunció proceso de transformación

Televisión Nacional de Chile informó que redujo en un 31% las pérdidas durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo en 2024, dado principalmente a un plan de ahorro y eficiencia.

Según consigna radio Cooperativa, el canal estatal afirmó que si bien los resultados del período fueron negativos en 7.507 millones de pesos, representan una mejora de 3.375 millones de pesos respecto de 2024.

Durante el primer semestre de 2025, los costos asociados a las responsabilidades y obligaciones distintivas de carácter público ascendieron a 2.756 millones de pesos, entre los que están el funcionamiento de la red de centros regionales, la señal internacional TV Chile y el Centro de Documentación y Archivo.

En tanto, TVN explicó que ha establecido tres ejes para la transformación: mantener una fuerte política de eficiencia y ahorro; avanzar en una reorganización de activos para liberar recursos; e impulsar un proceso de transformación digital integral.

PURANOTICIA