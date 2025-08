Trump firma orden ejecutiva y mantiene arancel de 10% para Chile: nuevos recargos comenzarán a cobrarse el 7 de agosto

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió mantener el arancel del 10% para Chile, salvo para el cobre refinado, que seguirá en 0%, en un contexto donde las negociaciones bilaterales aún no han concluido.

La medida también se aplica a otros países, mientras que una lista adicional enfrentará tasas más elevadas.

La orden ejecutiva fue firmada la noche de este jueves, según informó el sitio oficial de la Casa Blanca.

Horas antes, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) finalizó la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, que se extendió por cuatro días.

Al justificar su decisión, Trump señaló: “He recibido información adicional y recomendaciones de varios altos funcionarios sobre, entre otras cosas, la continua falta de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales bilaterales y el impacto de los distintos aranceles y barreras no arancelarias de los socios comerciales extranjeros en las exportaciones estadounidenses, la base manufacturera nacional, las cadenas de suministro críticas y la base industrial de defensa”.

El mandatario añadió que “también he recibido información adicional y recomendaciones sobre asuntos de relaciones exteriores, economía y seguridad nacional, incluyendo el estado de las negociaciones comerciales, los esfuerzos para tomar represalias contra Estados Unidos por sus acciones para abordar la emergencia declarada en la Orden Ejecutiva 14.257 (la de abril, en la que anunció los aranceles), y los esfuerzos para alinearse con Estados Unidos en asuntos económicos y de seguridad nacional”.

En ese marco, Trump indicó que “algunos socios comerciales han acordado, o están a punto de acordar, compromisos comerciales y de seguridad significativos con los Estados Unidos, lo que demuestra su sincera intención de eliminar de forma permanente las barreras comerciales que han contribuido a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14.257, y de alinearse con los Estados Unidos en cuestiones económicas y de seguridad nacional”.

Sin embargo, advirtió que “otros socios comerciales, a pesar de haber participado en negociaciones, han ofrecido condiciones que, en mi opinión, no abordan suficientemente los desequilibrios en nuestra relación comercial o no se han alineado suficientemente con los Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional. También hay algunos socios comerciales que no han participado en negociaciones con los Estados Unidos ni han tomado las medidas adecuadas para alinearse suficientemente con los Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional”.

Considerando estos antecedentes y las recomendaciones de sus asesores, Trump afirmó que era “necesario y apropiado hacer frente a la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 14.257 mediante la imposición de derechos ad valorem adicionales sobre los productos de determinados socios comerciales”.

La lista publicada incluye 69 países y la Unión Europea, con tasas superiores al 10%, salvo excepciones como el Reino Unido (10%) y la UE, que tendrá tarifas diferenciadas por producto. Estas medidas entrarán en vigor siete días después de la medianoche del viernes.

Chile no figura entre los países que han acordado compromisos comerciales y de seguridad significativos con Estados Unidos. Por lo tanto, según el decreto, “estarán sujetos a un arancel ad valorem adicional del 10 % de conformidad con los términos de la Orden Ejecutiva 14.257, en su versión modificada, salvo que se disponga expresamente lo contrario”.

Así, Chile mantiene el arancel vigente, con la expectativa de avanzar en las negociaciones, como indicó la Subrei este jueves.

