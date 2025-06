Tras triunfo de Jeannette Jara, economistas ven acotados efectos en el mercado accionario

El triunfo en la elección primaria de Jeannette Jara, según los economistas, tendrá una reacción acotada en el mercado financiero, sin grandes sobresaltos en la Bolsa y en el dólar, que son dos de los principales termómetros en el corto plazo.

Según publica La Tercera consultando a especialistas, en principio, mientras se anticipa que las acciones podrían mostrar una moderada baja, en el caso del peso este podría experimentar algún debilitamiento adicional.

Otro factor que juega a favor de un impacto menor, señalan los consultados, es la baja participación que tuvieron las elecciones del oficialismo, con poco más de 1,4 millones de votantes, versus 1.752.000 de la primaria anterior del sector, y que con el triunfo de Jara -según los analistas- hay una mayor probabilidad de que en los comicios de fin de año se imponga un candidato de la derecha.

“Los efectos en el mercado debieran ser acotados, ya que no aporta gran novedad a lo esperable, dado que por un lado las encuestas reflejaban esta posibilidad y por otro, la cantidad de gente que participó no alcanza a representar ni el 10% de las personas que votarán en noviembre. Es por eso por lo que los mercados por ahora no debieran sobre reaccionar con estos resultados”, afirma Arturo Frei, gerente general de Renta4.

Manuel Bengolea socio de Octogone, plantea que “en el caso del dólar, no creo que el impacto sea muy significativo. Y considero que en la Bolsa el impacto será acotado”. Asimismo, añade que “en el largo plazo primará un triunfo casi seguro para la derecha”.

Una visión similar entrega Natalia Aránguiz, socia y gerente de Estudios en Aurea Group. “El número de votantes fue extremadamente bajo, lo que permite mantener las proyecciones de un triunfo de la derecha o centroderecha en las próximas elecciones presidenciales”. Por esa razón, “no estimo reacciones negativas en el IPSA por estas elecciones”. Y si bien “el dólar podría subir en la apertura, tiene muchos factores que apoyan una apreciación del peso para las próximas jornadas”.

Francisca Pérez, economista de Bci, prevé que “el mercado amanecerá algo nervioso y a la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos políticos. Siempre el dólar y la Bolsa serán los activos más reactivos ante este tipo de noticias”.

La economista añade que “el peso chileno debería despreciarse y la bolsa chilena caer. ¿Cuánto? Dependerá del nerviosismo del mercado y de cómo los operadores van ponderando que Jara pase a segunda vuelta, e incluso pueda ganar la presidencia. El mercado será un buen termómetro del nerviosismo. Ya que las encuestas son semanales y muestran cierto rezago respecto a algunos acontecimientos”.

Hacia adelante, Pérez sostiene que “la evolución del mercado dependerá de cómo se vayan desarrollando las campañas de los candidatos que quedan, pero tendemos a pensar que deberíamos ver alguna moderación”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, estima que “es natural que haya inquietud en el mercado tras el triunfo de Jara, dado que pertenece al PC, partido que no se caracteriza por ser promercado precisamente”.

Y Alarcón agrega que “es esperable ver algo de volatilidad en el tipo de cambio, en las tasas de interés o en la Bolsa. De hecho, algo vimos de eso el viernes en el mercado cambiario, donde el peso se depreció en contra de fundamentos. Ahora, no espero movimientos muy bruscos dada la baja participación de las primarias, al menos por lo que se ve hasta ahora”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP también prevé “una reacción del mercado acotada, toda vez que el resultado está internalizado. Por lo cual el cambio en precios relativos de activos financieros y tipo de cambio serían acotados”.

En esa línea, el economista señala que “los activos más sensibles al ciclo electoral son el tipo de cambio y la renta variable, toda vez que las expectativas inciden significativamente en la formación de los precios”.

Otra de las preguntas presentes es si estos resultados generarían algún efecto en las perspectivas de crecimiento para el segundo semestre. Y acá la respuesta es una sola: no, ya que los economistas consultados consideran que estos resultados no incidirán en las perspectivas que se tienen para la economía, las que ya son bajas.

“A medida que las encuestas decanten, podría no haber impactos”, dice Pérez. Aránguiz apunta que “en términos macroeconómicos no observo ningún impacto para este año”.

