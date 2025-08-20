Tras alzas registradas en semanas anteriores: Precio de la parafina caerá unos $23 a partir de este jueves

El último informe de estimación de precios publicado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anticipa una disminución de $23,2 por litro en el valor del kerosene, también conocido como parafina.

La medida comenzará a regir desde este jueves 21 de agosto y representa un alivio tras las alzas registradas en semanas anteriores: +$2,5 el 14 de agosto y +$24,6 el 7 de agosto.

Según el desglose entregado por Enap, los cambios en los precios de los combustibles son los siguientes:

Gasolina de 93 octanos: $0 por litro.

Gasolina de 97 octanos: $0 por litro.

Kerosene (parafina): -$23,2 por litro.

Diésel: $0 por litro.

GLP Vehicular: $0 por litro.

En cuanto a la evolución del precio de la parafina en las últimas cuatro semanas, se registraron las siguientes variaciones: +$2,5 por litro (14 de agosto), +$24,6 por litro (7 de agosto), -$12,6 por litro (31 de julio) y +$15,7 por litro (24 de julio).

Enap reiteró que su rol se limita a la venta de derivados de hidrocarburos a empresas distribuidoras, las cuales determinan el precio final al consumidor. En ese sentido, la estatal enfatizó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado”.

La estimación actual considera factores como los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, además del funcionamiento de mecanismos como el Mepco y el FEPP.

Con datos al miércoles, el valor promedio del kerosene por litro es: Zona norte: $1.164,5, Zona centro: $1.106,5, Zona sur: $1.144,6 y región Metropolitana: $1.111,5.

El próximo informe de Enap, programado para el miércoles 27 de agosto, incluirá actualizaciones en los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, diésel y GLP vehicular.

