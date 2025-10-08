Tomates y el pan llevaron el IPC de septiembre al 0,4%: acumula 4,4% en 12 meses

En septiembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4%, acumulando 3,3% en el año y de 4,4% a doce meses. La cifra es la misma que esperaba el mercado.

Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%) con 0,185 puntos porcentuales (pp.) y recreación, deportes y cultura (1,3%) con 0,059 pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,225 pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó información y comunicación (-0,2%), con una incidencia de -0,014 pp.

Por productos, las principales alzas fueron los tomates con 19%; los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con 0,8%; el pan con 1,7% y transporte en bus interurbano con 12,8%.

Las principales bajas fueron la carne de vacuno con 2,3% y transporte aéreo internacional con 9,4%.

PURANOTICIA