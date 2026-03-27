“Tía Rica” subastará 78 monedas de oro chilenas y mexicanas: valor base conjunto supera los $60 millones

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la “Tía Rica”, anunció un nuevo remate online que promete alto interés: la subasta de 78 monedas de oro chilenas y mexicanas, cuyo valor base conjunto supera los $60 millones.

El proceso está programado para el jueves 9 de abril de 2026, e incluirá piezas de 21,6 kilates, de diverso gramaje, que en total suman 1.779,78 gramos de oro. De acuerdo con las tasaciones, el monto mínimo de adjudicación alcanza los $60.819.000, aunque se proyecta que esta cifra podría incluso duplicarse durante la puja, debido a los bajos precios de inicio de los lotes.

El conjunto considera monedas altamente valoradas en el mercado, incluyendo ejemplares chilenos de 100 pesos “Cóndor” acuñados entre las décadas de 1940 y 1970, así como piezas mexicanas como los “Centenario” de 50 pesos, reconocidos internacionalmente por su contenido en oro. También se contemplan monedas de menor denominación, medallas conmemorativas y cospeles (monedas sin acuñar), ampliando el interés tanto para inversionistas como para coleccionistas.

Las piezas corresponden a especies decomisadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en el marco de investigaciones vinculadas a delitos económicos.

Desde la Dicrep destacaron además el impacto social de este tipo de subastas: los recursos obtenidos en remates de bienes decomisados en causas asociadas a la Ley N° 20.000 son destinados a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

Tal como es habitual, la diligencia se realizará de forma completamente online, modalidad implementada por la Dicrep desde 2022 para facilitar la participación a nivel nacional y fortalecer la transparencia.

Además de las monedas de oro, el remate incluirá -como es tradicional- otros bienes como vehículos y especies varias, los que serán confirmados próximamente.

Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del sitio web institucional (www.dicrep.gob.cl), donde también podrán revisar el detalle de los lotes, valores base y condiciones del proceso en la sección “Calendario de Remates”.

Desde la Dicrep destacaron que este tipo de subastas permite acceder a bienes de alto valor a precios competitivos, al mismo tiempo que asegura la disposición transparente de especies provenientes de procesos judiciales y su reinversión en beneficio de la sociedad.

PURANOTICIA