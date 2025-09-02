Tasa de desocupación extranjera se situó en 8,4% durante el trimestre mayo–julio

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 8,4% durante el trimestre mayo–julio 2025, incrementándose 1,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, según informó el INE.

El alza anual de la tasa fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (0,8%) y de la reducción presentada por la población ocupada (-0,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 22,7%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 81,3% y 74,5%, decreciendo 0,4 pp. y 1,5 pp., en cada caso.

Por sector económico, la contracción de la población ocupada extranjera fue influida por comercio (-19,6%), hogares como empleadores (-19,4%) y construcción (-7,8%); en tanto, por categoría ocupacional, el principal descenso se observó en personal de servicio doméstico (-24,0%) y trabajadores por cuenta propia (-6,5%).

Según nivel educacional, la caída de la población ocupada en doce meses (-0,8%) fue incidida, principalmente, por las personas con educación primaria (-16,4%) y educación secundaria (-1,6%). El principal aumento se suscitó en ocupados con educación superior (7,2%).

Además, la tasa de ocupación informal se situó en 28,9%, con un retroceso de 2,8 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 31,8% y 26,5%, con variaciones de -1,9 pp. y -3,5 pp., respectivamente.

Finalmente, las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 9,7%, incididas tanto por las mujeres (-10,0%) como por los hombres (-9,3%).

(Imagen referencial)

PURANOTICIA