Tasa de desocupación de la población extranjera en Chile subió a 7% en el trimestre agosto - octubre

La tasa de desocupación de la población extranjera en Chile se situó en 7,0% durante el trimestre agosto–octubre 2025, incrementándose 0,3 puntos porcentuales en doce meses, de acuerdo con el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (0,7%), mayor al presentado por la población ocupada (0,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 5,7%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 80,6% y 74,9%, decreciendo 0,3 pp. y 0,6 pp., en cada caso.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por agricultura y pesca (58,1%), servicios administrativos y de apoyo (18,3%) y transporte (8,2%), en tanto, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas privadas (3,4%).

Según nivel educacional, en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, recientemente actualizada por la ENE, la expansión de la población ocupada en doce meses (0,4%) fue incidida por las personas con educación superior (10,0%) y educación terciaria de ciclo corto (2,6%); mientras que el principal descenso se suscitó en educación secundaria (-4,3%).

La tasa de ocupación informal se situó en 28,2%, con un retroceso de 3,0 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 30,9% y 25,9%, con variaciones de -0,7 pp. y -4,9 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 9,3%, incididas tanto por los hombres (-15,7%) como por las mujeres (-2,0%).

