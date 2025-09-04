Superintendencia de Pensiones multa a las siete AFP por incumplimientos en el pago a interconsultores

La Superintendencia de Pensiones (SP) decidió multar a las siete AFP por un total de 13.136 Unidades de Fomento por su responsabilidad en el incumplimiento del pago oportuno de las prestaciones realizadas por profesionales y entidades del Registro Nacional de Interconsultores.

En el marco de un proceso de una fiscalización que comenzó a fines de 2023, la SP resolvió sancionar a las siete AFP tras determinar reiterados incumplimientos normativos y no atender a las instrucciones emitidas por la autoridad para resolver la situación.

De acuerdo al organismo regulador, tras concluir la investigación “se determinó que el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la Fundación, se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que generó consecuencias de especial gravedad como cierres o bloqueos de agenda de atención, retención de informes médicos imprescindibles para la emisión de dictámenes y, en algunos casos, el retiro de especialistas del Registro Nacional de Interconsultores”.

Según la Superintendencia, estos hechos afectaron “de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, aumentando los tiempos de espera y obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez”.

Debido a esto, se formuló cargos para las siete administradoras por “incurrir en reiterados incumplimientos normativos y de instrucciones emitidas por esta Superintendencia de Pensiones, al haber administrado y financiado, a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas”.

PURANOTICIA