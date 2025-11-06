Sueldos reales subieron 1,4% en 12 meses, acumulando una variación de 1,4% en lo que va del año

En septiembre de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,9% y 6,5%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, enseñanza y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 1,4% en doce meses, acumulando una variación de 1,4% en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.050, anotando un alza interanual de 6,3%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.845, lo que significó una variación anual de 6,2%; mientras que para los hombres se situó en $7.238, registrando un aumento de 6,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $8.127, consignando un crecimiento de 6,7% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.860 para las mujeres, con un alza de 6,6%, y en $8.372 para los hombres, con un aumento de 6,9% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,4%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,1%.

