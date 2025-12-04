Sueldos reales crecieron 2,4% en doce meses y acumulan una variación de 1,5% en lo que va del año

En octubre de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,9% y 6,5%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, construcción y enseñanza consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 2,4% en doce meses, acumulando una variación de 1,5% en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.062, anotando un alza interanual de 6,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.857, lo que significó una variación anual de 6,3%; mientras que para los hombres se situó en $7.250, registrando un aumento de 6,1% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $8.104, consignando un crecimiento de 6,7% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.838 para las mujeres, con un alza de 6,8%, y en $8.348 para los hombres, con un aumento de 6,7% en el mismo período.

Finalmente, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,4%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,1%.

PURANOTICIA