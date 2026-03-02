Ministro Grau pide no “sobreinterpretar” el Imacec de -0,1% y asegura que la economía avanza en línea con lo proyectado

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a no "sobreinterpretar" el Imacec de -0,1% de enero y atribuyó la cifra a la base de comparación "muy exigente" con respecto al mismo mes de 2025.

"Un Imacec que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo", indicó Grau en una declaración.

"En términos desestacionalizados, el Imacec de enero muestra una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre recién pasado. En términos anualizados un crecimiento de ese monto es equivalente a una velocidad cercana a 2,4% anual, que coincide con la predicción para el año completo que tenemos en el último Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda", añadió.

"O sea, el crecimiento desestacionalizado mes a mes se ve relativamente alineado con las expectativas del mercado, del Banco Central y del Ministerio de Hacienda", recalcó.

Luego, afirmó que "enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos choques positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento".

"Asimismo, este enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior. Este es uno de los factores que generó un factor estacional calendario de 0,7% peor, y eso por supuesto que tuvo impacto en este Imacec que acabamos de conocer", explicó.

Más adelante expresó que "después del necesario ajuste y la normalización económica, la economía no minera ha retornado a las tasas de crecimiento que mostraba prepandemia. Eso debiera continuar así en los próximos años".

Finalmente, dijo que "nuestro crecimiento depende de las mejoras a la capacidad de hacer inversiones en Chile, las que deben generar más empleo. Esta es una de las áreas que está empezando a dar frutos, con una inversión creciendo al 7% en 2025 y en la que trabajamos mucho durante el Gobierno, y a la cual vamos a seguir apoyando constructivamente desde lo que nos toque hacer en el futuro”.

